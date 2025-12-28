Підрядник обіцяє у січні 2026 року накрити дах варварівського ліцею, щоб законсервувати недобудований корпус
Юлія Бойченко
9:11, 28 грудня, 2025
Підрядник обіцяє накрити дахом недобудований корпус ліцею №60 у мікрорайоні Варварівці наступного місяця — у січні 2026 року.
Про це сказав заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи під час пресконференції, присвяченій підсумковій роботі за 2025 рік, пишуть «МикВісті».
Як відомо, недобудований корпус варварівського ліцею потрібно було накрити дахом до початку зими. В ОВА розраховували на допомогу з міського бюджету, оскільки навчальний заклад знаходиться на балансі міста. Але там повідомили, що грошей на це немає.
Зрештою, зараз підрядник має самостійно накрити дах недобудованого корпусу ліцею, таким чином законсервувавши будівлю, сказав Валентин Гайдаржи.
— Підрядник, маючи діючий договір, брав на себе обов'язки зробити покрівлю для того, щоб законсервувати, — сказав він.
Наразі новий корпус ліцею побудований лише на третину. На ці роботи з державного бюджету вже витратили 37,9 мільйона гривень, повідомили раніше в ОВА. Але для того, щоб завершити будівництво нового корпусу ліцею потрібно ще 73,4 мільйона гривень.
Наразі, каже Валентин Гайдаржи, з державного бюджету виділили ще 10,9 мільйона гривень, аби розрахуватися з підрядником за вже виконані роботи. В Кабінеті міністрів, додав він, також обіцяють виділити гроші на будівництво корпусу у 2026 році.
— По 60-й школі цьому тижні надали 10 мільйонів 900 тисяч для того, щоб розрахуватись за виконані роботи. На нараді в КМУ нам пообіцяли на два об'єкта (ліцей №60 та ліцей №2, — прим.) фінансування на 2026 рік за рахунок коштів відновлення. Чекаємо. Але перший крок вже є — по школі №60. Гроші отримали, розрахувались, тепер чекаємо, щоб в січні підприємство зробило обіцяні роботи, — сказав Валентин Гайдаржи.
Відбудова ліцею №60
Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.
У грудні 2023 року Департамент містобудування ОВА оголосив тендер на відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці. Підрядником стала «Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.
Цьогоріч уряд спрямував на відбудову навчального закладу 76,6 мільйона гривень. А відбудову ліцею підрядна компанія розпочала влітку 2024 року. Завершити роботи планують у серпні 2025 року.
В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «МикВісті», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.
Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.
