Підрядник обіцяє у січні 2026 року накрити дах варварівського ліцею, щоб законсервувати недобудований корпус

Недобудований новий корпус ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Підрядник обіцяє накрити дахом недобудований корпус ліцею №60 у мікрорайоні Варварівці наступного місяця — у січні 2026 року.

Про це сказав заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи під час пресконференції, присвяченій підсумковій роботі за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Як відомо, недобудований корпус варварівського ліцею потрібно було накрити дахом до початку зими. В ОВА розраховували на допомогу з міського бюджету, оскільки навчальний заклад знаходиться на балансі міста. Але там повідомили, що грошей на це немає.

Зрештою, зараз підрядник має самостійно накрити дах недобудованого корпусу ліцею, таким чином законсервувавши будівлю, сказав Валентин Гайдаржи.

— Підрядник, маючи діючий договір, брав на себе обов'язки зробити покрівлю для того, щоб законсервувати, — сказав він.

Останній поверх недобудованого корпусу ліцею №60 без даху, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Наразі новий корпус ліцею побудований лише на третину. На ці роботи з державного бюджету вже витратили 37,9 мільйона гривень, повідомили раніше в ОВА. Але для того, щоб завершити будівництво нового корпусу ліцею потрібно ще 73,4 мільйона гривень.

Наразі, каже Валентин Гайдаржи, з державного бюджету виділили ще 10,9 мільйона гривень, аби розрахуватися з підрядником за вже виконані роботи. В Кабінеті міністрів, додав він, також обіцяють виділити гроші на будівництво корпусу у 2026 році.

— По 60-й школі цьому тижні надали 10 мільйонів 900 тисяч для того, щоб розрахуватись за виконані роботи. На нараді в КМУ нам пообіцяли на два об'єкта (ліцей №60 та ліцей №2, — прим.) фінансування на 2026 рік за рахунок коштів відновлення. Чекаємо. Але перший крок вже є — по школі №60. Гроші отримали, розрахувались, тепер чекаємо, щоб в січні підприємство зробило обіцяні роботи, — сказав Валентин Гайдаржи.

