Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році

Недобудований новий корпус ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 у мікрорайоні Варварівка станом на жовтень поточного року готовий лише на 36%.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі».

За рік робіт підрядник демонтував зруйновану будівлю та звів «коробку» нової: влаштував фундамент, монолітну залізобетонну плиту перекриття над підвалом та збудував чотири поверхи. Такі дані нам надали в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації.

На ці роботи з державного бюджету вже витратили 37,9 мільйона гривень, повідомили в ОВА. Але для того, щоб завершити будівництво нового корпусу ліцею потрібно ще 73,4 мільйона гривень.

Тобто якщо підсумувати, то новий корпус ліцею коштуватиме державному бюджету щонайменше 111 мільйонів гривень.

Наразі відбудову ліцею призупинили, оскільки в державному бюджеті немає на це коштів, пояснив у коментарі «МикВісті» директор Департаменту архітектури та капітального будівництва ОВА Андрій Грейц. За його словами, фінансування обіцяють відновити у 2026 році.

«Якщо фінансування буде на початку наступного року, то завершимо так, як планували, тільки в 2026 році. Це за умови своєчасного фінансування», — сказав директор департаменту.