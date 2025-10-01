Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
15:42, 01 жовтня, 2025
-
Новий корпус Миколаївського ліцею №60 у мікрорайоні Варварівка станом на жовтень поточного року готовий лише на 36%.
Про це йдеться у статті «МикВісті» «Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі».
За рік робіт підрядник демонтував зруйновану будівлю та звів «коробку» нової: влаштував фундамент, монолітну залізобетонну плиту перекриття над підвалом та збудував чотири поверхи. Такі дані нам надали в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації.
На ці роботи з державного бюджету вже витратили 37,9 мільйона гривень, повідомили в ОВА. Але для того, щоб завершити будівництво нового корпусу ліцею потрібно ще 73,4 мільйона гривень.
Тобто якщо підсумувати, то новий корпус ліцею коштуватиме державному бюджету щонайменше 111 мільйонів гривень.
Наразі відбудову ліцею призупинили, оскільки в державному бюджеті немає на це коштів, пояснив у коментарі «МикВісті» директор Департаменту архітектури та капітального будівництва ОВА Андрій Грейц. За його словами, фінансування обіцяють відновити у 2026 році.
«Якщо фінансування буде на початку наступного року, то завершимо так, як планували, тільки в 2026 році. Це за умови своєчасного фінансування», — сказав директор департаменту.
Читайте також матеріал «МикВісті»: «Зруйнована ціла історія». Якою буде доля миколаївського ліцею №60?
Відбудова ліцею №60
Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.
У грудні 2023 року Департамент містобудування ОВА оголосив тендер на відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці. Підрядником стала «Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.
Цьогоріч уряд спрямував на відбудову навчального закладу 76,6 мільйона гривень. А відбудову ліцею підрядна компанія розпочала влітку 2024 року. Завершити роботи планують у серпні 2025 року.
В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «МикВісті», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.
Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.
Останні новини про: Відбудова
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.