Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі

Недобудований новий корпус ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Як довго може втримувати дітей школа, яка працює лише онлайн?

Точної відповіді на це питання немає. Важко сказати, це буде кілька місяців або кілька років. Однак все ж настає момент, коли батьки вирішують забрати документи та перевести свою дитину до іншої школи. Це цілком логічно, адже онлайн-формат не може забезпечити учням довгострокове якісне навчання, якими б кваліфікованими не були вчителі.

Власне, з цією проблемою зараз зіштовхуються миколаївські школи, які не мають укриттів або чекають на свою чергу у відбудові.

60 дітей. Саме стільки учнів втратив ліцей №60 у Варварівці з початку навчального року. Ця кількість дорівнює наповнюваності двох звичайних шкільних класів.

Заклад розраховував повернути учнів за парти вже у 2025 році. Їм обіцяли побудувати новий корпус з укриттям, замість того, який був зруйнований. Однак ще до початку вересня стало зрозуміло, що цього не відбудеться. Принаймні, в очікуваний термін.

«МикВісті» з'ясовували, чому відбудову ліцею призупинили і що чекає на заклад у майбутньому.

Роботи зупинили в один день. Зі школи вивезли робітників і техніку

Російська ракета зруйнувала будівлю навчального закладу ще три роки тому — у липні 2022-го. Тоді було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено основний корпус та дитячий майданчик поряд. Фактично місце, де раніше навчалися діти, перетворилося в суцільні руїни.

Зруйнований ракетним ударом корпус ліцею №60 у Варварівці, березень 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Відтоді минуло два роки перш ніж навчальний заклад почали відбудовувати. Будівельний кран, техніка та працівники заїхали на територію ліцею влітку 2024 року. Першочергово підрядник розібрав зруйнований корпус та розрив котлован для будівництва майбутнього укриття.

«Уся Варварівка дивилася і раділа такому старту. Новий корпус ріс дуже швидко. Ми були перший об'єкт, який мали побудувати і показати», — каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Тетяна Мартиченко.

Але раптово будівництво зупинилося, розповідає вона. Сталося це через рік після початку робіт — влітку 2025-го.

«Будівництво зупинили просто в один день. З території вивезли всіх робітників, потім поступово техніку. І все це за період цього літа», — додала Тетяна Мартиченко.

Зараз на місці колись зруйнованого корпусу ліцею стоїть лише «коробка» нової будівлі — чотири поверхи голих стін, без вікон та даху.

«До нас тепер вже не приїздять (представники влади, — прим.). Ми вже, знаєте, стали нецікавим об'єктом. Чому?», — каже заступниця директора.

Недобудований новий корпус ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Про те, що донедавна тут тривала відбудова нагадують будівельний кран, тимчасовий паркан та окремі будівельні матеріали навкруги, які вже кілька місяців непорушно стоять на території ліцею.

«Ми збиралися виходити. Звісно, батькам казали, що можемо почати не 1 вересня, а трохи пізніше. Ми були впевнені, що це буде саме цей навчальний рік: жовтень чи листопад. Але тепер ми вже не маємо такої надії і реально дивимося, що це, на жаль, якась довгобудова», — поділилась думками Тетяна Мартиченко.

Будівельний кран на території ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Будівельний паркан навколо ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Зараз ліцей не може розпочати навчати дітей в очному або змішаному форматі навіть у старому корпусі, адже не має укриття. У закладі розраховували, що отримають його вже разом з новим корпусом цього року.

«Ми позбавлені якісної освіти. Ми розраховували, що буде очне навчання. Ми на це сподівалися», — сказала Тетяна Мартиченко.

Але проблема з шкільним укриттям глибша, каже заступниця директора. Адже на увесь мікрорайон Варварівка немає жодного.

«Наш ліцей і гімназія №61 позбавлені можливості будь-якого формату навчання, окрім дистанційного. Якщо у Миколаєві батьки можуть обрати інший заклад, де є очне навчання або змішана форма, то ми такої можливості не маємо. Нам не дали ніяких альтернатив, щоб ми могли обирати. Де ж тоді соціальна справедливість і рівність?», — додала вона.

Школу обіцяють добудувати у 2026 році. Якщо будуть гроші

Якщо казати у цифрах, то на сьогодні новий корпус ліцею готовий лише на 36%. Такі дані «МикВісті» надали в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації. Фактично за рік робіт підрядник демонтував зруйновану будівлю та звів «коробку» нової: влаштував фундамент, монолітну залізобетонну плиту перекриття над підвалом та збудував чотири поверхи.

На ці роботи з державного бюджету вже витратили 37,9 мільйона гривень, повідомили в ОВА. Але для того, щоб завершити будівництво нового корпусу ліцею потрібно ще 73,4 мільйона гривень.

Тобто якщо підсумувати, то новий корпус ліцею коштуватиме державному бюджету щонайменше 111 мільйонів гривень.

Наразі відбудову ліцею призупинили, оскільки в державному бюджеті немає на це коштів, пояснив у коментарі «МикВісті» директор Департаменту архітектури та капітального будівництва ОВА Андрій Грейц. До цього роботи фінансувалися з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«У 2024 році виділили 70 мільйонів гривень. Ми встигли використати частину. Тому кошти, які не використали, в кінці року повернулись у державний бюджет. А у цьому році фонд ліквідації в державі взагалі не фінансувався, тому що не було коштів. Тобто 2025 рік взагалі випав», — пояснив Андрій Грейц.

За його словами, фінансування обіцяють відновити у 2026 році.

«На тому тижні я спілкувався з Мінфіном. В наступному році фонд ліквідації знову поповнюється, і вони будуть дофінансувати всі проєкти, які недофінансували в 2024 році», — пояснив він.

Недобудований новий корпус ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Якщо гроші виділять на початку наступного року, то терміни відбудови посунуть на рік — влітку 2026-го.

«Роботи мали завершити в серпні цього року, щоб вже розпочати навчальний процес, але цілий рік не було фінансування. Якщо фінансування буде на початку наступного року, то завершимо так, як планували, тільки в 2026 році. Це за умови своєчасного фінансування», — сказав директор департаменту.

«Зима зруйнує його». Недобудований корпус потрібно накрити дахом

Однак поки ліцей чекатиме на обіцяне поновлення фінансування, є проблема, яка потребує рішення вже зараз. Справа у тому, що чотири побудовані поверхи нового корпусу сьогодні простоюють без даху.

«Треба хоча б накрити будівлю дахом, встановити там вікна, щоб зберегти те, що маємо. А так виходить, що корпус ще не добудований, а вже може руйнуватися вітром, дощем, снігом», — сказала заступниця директора з навчально-виховної роботи Тетяна Мартиченко.

Останній поверх недобудованого корпусу ліцею №60 без даху, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Кошти для цього планують виділяти з обласного бюджету, пояснив «МикВісті» директор департаменту архітектури ОВА Андрій Грейц.

«Ми ж відповідальні будівельники, тому розуміємо, що якщо ми цього не зробимо, то увесь 4-й поверх, який ми зробили, принаймні частково за зиму зруйнується. Нам потрібно знайти кошти, щоб зробити дах — плануємо виділяти з обласного бюджету. Якщо не зробити покрівлю, то вся робота була зроблена даремно і потім доведеться перероблювати», — сказав Андрій Грейц.

Він також вважає, що міська влада має допомогти з фінансуванням даху ліцею, оскільки навчальний заклад належить місту.

«Місто не допомагає, хоча це ж об'єкт міста. Місто теж могло б допомогти в цьому питанні, з фінансуванням», — додав Андрій Грейц.

Підсумок цієї статті може підійти до багатьох з тих, які ми вже писали раніше. Загально це виглядатиме приблизно так: будівництво зупинили через нестачу коштів, але роботи обіцяють відновити.

Будівельний кран на території ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Звісно, ми можемо казати про війну і її вплив на бюджети різних рівнів, на фінансування багатьох проєктів. Але насправді такі випадки були завжди. Часто роботи призупиняли, через це фінансування об’єктів з часом зростало, так з'являлися довгобуди. Чи є ризик, що цей ліцей у Варварівці потрапить до їх переліку? Ніколи не можна виключати такої можливості. Однак сказати, що це напевно станеться ми теж не можемо. Наразі на це вказують мало фактів, попри хвилювання закладу.

У цих висновках неможливо оминути людей, які довгі роки працюють у ліцеї. Вчителі кажуть про свою зневіру у те, що новий корпус закладу добудують. Але попри їх слова, у розмові з все ж відчуваються сподівання. Відчуваються, коли вони «тримаються» у своїх припущеннях за будівельний кран, який досі стоїть на території ліцею. Кажуть, «можливо це знак, що продовжать». Або коли показують спортивну залу, де зберігають двоповерхові ліжка для майбутнього укриття.

Так чи інакше ліцей чекає на свою відбудову і повернення до повноцінного шкільного життя. І найближча дата зрозуміти, чи відбудеться це — січень 2026 року.

Юлія Бойченко, «МикВісті»