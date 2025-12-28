ОВА: Держава обіцяє дати гроші на завершення відбудови миколаївського ліцею №2 у 2026 році

Роботи з реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві, 2024 рік, фото «МикВісті»

Відбудову зруйнованої будівлі Миколаївського ліцею №2 планують відновити у 2026 році. Держава обіцяє виділити гроші на продовження робіт.

Про це сказав заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи під час пресконференції, присвяченій підсумковій роботі за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Як відомо, наразі роботи з реставрації гімназії №2 призупинено — договір із підрядником розірвано через потребу у коригуванні проєктної документації. Але голова Миколаївської ОВА Віталій Кім гарантував, що у 2026 році вдасться завершити відновлення гімназії.

Валентин Гайдаржи розповів, що в Кабінеті міністрів обіцяють виділити з держбюджету гроші про продовження робіт у наступному році.

— На нараді в КМУ нам пообіцяли на два об'єкта (ліцей №60 та ліцей №2, — прим.) фінансування на 2026 рік за рахунок коштів відновлення. Чекаємо, — сказав Валентин Гайдаржи.

Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

Від початку повномасштабної війни гімназія пережила чотири ворожих обстріли. Перший стався у квітні 2022 року. Будівля постраждала через застосування касетних засобів ураження.

Тому реставрація закладу увійшла до четвірки об'єктів Миколаївської області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень. З цих коштів на відбудову гімназії №2 з держбюджету спрямували 149,5 мільйона гривень.

У липні 2023 року Департамент містобудування та архітектури Миколаївської ОВА замовив проєкт, а згодом — тендер на реставрацію будівлі, який виграла компанія «Житлопромбуд-8» з пропозицією 145,5 мільйона гривень. Підрядник мав виконати роботи до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення будівлі після обстрілів. Однак не встиг виконати ці роботи і їх перенесли на 2025 рік.