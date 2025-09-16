Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Роботи з реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві. Фото: архів «МикВісті» 2024 рік

Роботи з реставрації гімназії №2 призупинено — договір із підрядником розірвано через потребу у коригуванні проєктної документації. Завершити відновлення будівлі планують до 1 вересня 2026 року.

Про це розповіли в Департаменті містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА в коментарі «МикВісті».

Як відомо, гімназія зазнала серйозних руйнувань після ракетної атаки 14 вересня 2022 року, а також від вибухів, що відбулися поблизу у жовтні 2022 року та квітні 2023 року.

Договір підряду з будівельною компанією «Житлопромбуд-8» було укладено 28 листопада 2023 року. Загальна вартість робіт становила понад 145,5 мільйона гривень. У межах угоди підрядник виконав робіт на суму 95,5 мільйона гривень.

Під час реставрації з’ясувалося, що необхідно посилити систему даху, провести додаткові роботи з відновлення фасадів через аварійні ділянки, виконати більший обсяг внутрішніх опоряджувальних робіт, прокласти нові інженерні мережі у дворі та скоригувати укриття відповідно до оновлених будівельних норм, що набрали чинності з листопада 2023 року.

— Всі розуміють важливість реалізації проєкту. Роботи мають бути завершені до 1 вересня 2026 року, — зазначили в департаменті архітектури.

Наразі підрядник і замовник працюють над коригуванням проєкту. Попередня вартість цієї роботи складає 1,49 мільйона гривень. Після внесення змін реставрацію планують відновити.

Як відомо, реставрація історичної будівлі гімназії №2 у Миколаєві увійшла до четвірки об’єктів області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярда гривень. З цієї суми на відбудову закладу було спрямовано 149,5 мільйона гривень із держбюджету.

Тендер на проведення робіт виграла компанія «Житлопромбуд-8», яка запропонувала ціну 145,5 мільйонів гривень. Згідно з умовами договору, підрядник мав завершити реставрацію до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення корпусів після обстрілів.

Втім, як у 2024 році повідомляв начальник управління департаменту містобудування та архітектури Миколаївської ОВА Євген Скарлат, закінчити роботи у визначений термін не встигнуть. Завершення ремонту перенесли на 2025 рік.

Попри затримку з реставрацією, навчальний процес у закладі відновили. Як повідомили «МикВісті» в управлінні освіти Миколаївської міської ради, учні гімназії №2 повернулися за парти 1 вересня 2024 року. Наразі діти займаються у корпусі початкової школи, тоді як головний корпус перебуває на відбудові. Під час повітряних тривог школярів спускають в облаштоване укриття. У разі повідомлень про «мінування» учнів евакуйовують: протягом години їх забирають батьки, після чого навчання продовжується в онлайн-форматі.

