«Для них це втрачений час». Коли учні миколаївської гімназії повернуться за парти відбудованого корпусу?

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Вже другий рік поспіль триває відбудова миколаївської гімназії (ліцею) — одного з найстаріших навчальних закладів міста. Ворог обстрілював ліцей чотири рази, як наслідок — зруйновано 10% його будівлі. Відновити заклад вирішили за кошти державного бюджету: відремонтувати дах, провести внутрішні роботи, відреставрувати фасад, побудувати друге укриття.

На якому етапі зараз відбудова ліцею, коли учні зможуть повноцінно повернутися за парти, та що думають про відновлення навчання вчителі й батьки учнів навчального закладу — дізнавалися «МикВісті».

Освіта посеред відбудови. У ліцеї зараз змішаний формат навчання

Зараз у ліцеї працює техніка та фахівці підрядної організації — компанії «Житлопромбуд-8», яка перемогла у тендері на відбудову закладу.

Попри це у ліцеї вже відновили офлайн навчання. Учні повернулися за парти 1 вересня 2024 року, повідомили «МикВісті» в управлінні освіти Миколаївської міської ради. Тож поки підрядник займається відбудовою головного корпусу, учні навчаються в корпусі початкової школи. Під час повітряних тривог учнів спускають в облаштоване укриття, а у разі повідомлення про «мінування» — дітей евакуйовують, протягом години їх забирають батьки, і далі навчання продовжується в онлайн-форматі, повідомив нам директор ліцею Володимир Федоренко.

Діюче укриття миколаївської гімназії, фото «МикВісті»

Батьки чекали на відновлення очного навчання, каже Марія, два сини якої навчаються у ліцеї: Дмитро зараз у 10 класі, Костянтин — у 5 класі.

— Вони ходять до школи і ми, треба сказати, задоволені, що саме так, — каже Марія.

Однак, додає вона, спочатку діти побоювались йти до школи, адже після двох років онлайн-навчання учням знову потрібно було соціалізуватися.

— Діти побоювались. Тому що за три роки у них повністю знищені всі соціальні зв'язки. Вони не знають, що таке конфліктні ситуації. Для них це все тільки розпочалось у цьому році. Я думала вони прийдуть і скажуть, що школа розбомблена, навколо безлад, будівництво, все валиться, пиляка. Але 1 вересня мій старший прийшов, сказав «мама, я навіть не думав, що буде так класно», — поділилась жінка.

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Перед початком навчального року вчителі також спілкувалися з батьками щодо безпекової ситуації та готовності ліцею до можливих обстрілів міста, розповіла редакції класна керівниця першого класу, вчителька початкової школи Юлія Нестерюк.

— В цьому і полягає професія вчителя — налагодити контакт з кожною мамою, з кожним татом, які переймаються за свою дитину. Моє завдання було донести, що я ціною власного життя разом з дітьми. Спочатку діти, потім я. Вся школа знає, що перший клас йде перший. Вони як гусенятка бігом-бігом-бігом в укриття, сіли на свої місця і ми продовжуємо роботу. Там ми пишемо якісь перевірочні роботи і розвиваємось творчо: це і робота з пластиліном, і якась арт-терапія, — розповіла Юлія Нестерюк.

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Діти зараз адаптувалися до повітряних тривог та загрози «мінування» навчального закладу, оскільки саме вчителі дають їм відчуття безпеки та захищеності.

— Моє завдання було зробити так, щоб під час звуку повітряної тривоги дитина не жахалася, під час оголошення про мінування закладу почувала себе в безпеці. Але діти розумні і кмітливі. Вони вже звикли, для них це буденність. Вони знають, що мої очі покажуть їм правильну дорогу і дадуть будь-яку підказку. Зараз коридори гудять сміхом учнів. Ми знову почали жити, — сказала Юлія Нестерюк.

Проте частина учнів ліцею продовжують навчатися онлайн. «Все відбувається за бажанням батьків», каже директор навчального закладу Володимир Федоренко.

Директор навчального закладу Володимир Федоренко, фото «МикВісті»

Але більшість дітей, які знаходяться на дистанційному навчанні, все ж просто не мають фізичної можливості бути у Миколаєві, додає вчителька української мови та літератури Тетяна Шкабура.

На дистанційному навчанні зараз два сини Людмили. Старший Дмитро навчається у 8 класі, а молодший Данило — у 4 класі. Попри вже працююче у ліцеї укриття відпускати дітей на очне навчання жінка побоюється через загрозу обстрілів. Навіть після відновлення закладу та будівництва другого укриття вона розраховує, що сини зможуть продовжити навчання онлайн.

— Вони зараз бачать одне одного через екран. Це взагалі не про шкільне життя. Але особисто моя непопулярна думка: а якщо знову прилетить? І якщо навіть не прилетить, і 1 вересня запросять за парти, то мені дуже лячно відпускати дітей, коли триває війна, бо ми не завжди зможемо встигнути відреагувати на тривоги і так далі, — пояснила редакції Людмила.

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Однак, каже жінка, дистанційне навчання впливає на соціалізацію учнів, оскільки уроки та будь-яке спілкування з однокласниками відбувається онлайн.

— Мій старший син третій рік навчається, сидячи на своєму стільці в чотирьох стінах. І вони майже усі замкнуті, незважаючи на всі наші намагання щодо спілкування. Для них це вже втрачений час. Мій син фактично тільки закінчив початкову школу, а зараз він вже підліток. Він вже думає, куди вступати. Було багато сподівань, бо старший мав дуже сильний клас. У них було таке шкільне життя, про яке тільки можна мріяти: проєкти, вікторини, олімпіади, спортивні заходи, концерти, походи. І коли цього не стало, ну звісно стало важко, — сказала Людмила.

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Якщо казати у цифрах, то близько 35% учнів ліцею повернулись до очного навчання, решта — продовжують навчатися онлайн.

Водночас від початку повномасштабної війни кількість учнів ліцею зменшилась з 1127 до 752 учнів. Цей показник не є суттєвим. Адже загалом відтік учнів спостерігається в багатьох навчальних закладах Миколаєва. За останні три роки загальна кількість учнів у міських школах зменшилась з 46304 до 36743, повідомили «МикВісті» в управлінні освіти Миколаївської міської ради.

Підрядник виконав більш ніж половину робіт

На сьогодні підрядна організація завершила вже 67% робіт з відбудови ліцею, повідомили «МикВісті» в Миколаївській обласній військовий адміністрації.

«Всі роботи виконуються паралельно», кажуть у підрядній компанії. Загалом на об'єкті зараз працює близько півсотні фахівців — усі вони виконують роботи до 10 годин на день.

— До початку робіт тут було все вкрай сумно, адже будівлі понад 100 років. Так, там проводилися якісь роботи, але все доводиться робити заново. Такої ділянки, де б зараз ми не виконували роботи, немає, — каже представник підрядної організації Роман.

Наразі там вже виконано демонтажні роботи, повідомили в ОВА: демонтаж покриттів, дверей, вікон, інженерних мереж, металевих воріт, розбирання входу в підвал, прибудови, фундаменту, сходів, ганку, стін та перегородок, підлог, стель, конструкцій першого та другого поверхів, даху.

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Підрядник також виконав земляні роботи, зробив фундаменти для ліфтового обладнання, частково відреставрував фасад, влаштував покрівлю, встановив віконні блоки, частково виконав загальнобудівельні та внутрішні оздоблювальні роботи, прокладання інженерних мереж: водопостачання, каналізації, вентиляції, опалення, пожежної сигналізації.

Триває робота з фасадом історичної будівлі, яка передбачає декілька етапів: механічне очищення покриття, очищення водою та повітрям, нанесення різних видів грунтовки, заміна каменю, робота з вибоїнами, покриття спецфарбою, відтворення деталей пам'ятки архітектури.

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

За кошторисом на відбудову зруйнованої будівлі ліцею потрібно 216,7 мільйона гривень, повідомили раніше «МикВісті» в Департаменті містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

У 2024 році уряд спрямував на це 149,5 мільйонів гривень коштів держбюджету, але після проведення тендеру сума знизилась до 145,5 мільйона гривень. З них 95,4 мільйона гривень підрядник отримав у 2023/24 роках, ще 50,1 мільйона гривень — планується витратити у 2025 році.

Однак на сьогодні подальше фінансування робіт відсутнє, уточнили редакції в ОВА. А також зазначили, що загальна сума відбудови може змінитися, оскільки планується провести коригування проєкту на відбудову ліцею.

Коли учні ліцею повноцінно повернуться за парти?

Учні, їх батьки та вчителі ліцею чекають, що навчальний заклад відбудують до 1 вересня 2025 року.

— Нам обіцяють, що вже у вересні ми повинні вийти в нову будівлю ліцею. Чекаємо, не дочекаємося. Звісно, важко, бо вони зараз усі там в маленьких класах, — сказала Марія, два сини якої очно навчаються у ліцеї. — Ми з нетерпінням чекаємо 1 вересня, так як нам обіцяно, що ми зайдемо у наш вже відремонтований заклад, де зможемо повноцінно працювати з усіма дітками, — сказала вчителька української мови та літератури Тетяна Шкабура.

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У гімназії сподіваються, що їм вдасться до початку наступного навчального року набрати декілька перших класів. Зробити це буде легше, якщо будівельні роботи вдасться завершити до вересня, каже класний керівник першого класу Юлія Нестерюк.

— Ми маємо сподівання, що на 2025/26 навчальний рік до нас вступить більше діток, адже вже багато повернулися і бачать, як швидко ремонтується наш заклад. Якщо реконструкція закладу завершиться дійсно до 1 вересня, то ми будемо мати в рази більше дітей. Це можуть бути два, а то і три перших класи. Набір триває, і ми закликаємо, рекламуємо, повторюємо, говоримо, що ми працюємо, що все буде добре, — сказала вона.

Як тільки будівельні роботи завершаться і заклад повноцінно відновить свою роботу, ліцей повернеться до очного навчання, каже директор Володимир Федоренко.

Однак, чи вдасться завершити усі роботи до вересня — невідомо. Згідно з додатковою угодою, що була укладена між Департаментом архітектури Миколаївської ОВА та підрядником 24 серпня 2025 року, відбудова закладу триватиме до грудня 2025 року включно.

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Попри очікування учнів, батьків та вчителів, повноцінне відновлення роботи миколаївського ліцею до 1 вересня 2025 року залишається під питанням. Офіційні документи свідчать, що відбудова триватиме щонайменше до кінця року. Втім, вже сьогодні навчальний заклад робить перші, цілком вдалі кроки до повернення у звичне шкільне життя.

Юлія Бойченко, «МикВісті»