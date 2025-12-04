  • четвер

На Миколаївщині стартував продаж святкових ялинок: дерева одні з найдорожчих в Україні

На Миколаївщині стартував офіційний продаж святкових ялинок. Архівне фото: «МикВісті»На Миколаївщині стартував офіційний продаж святкових ялинок. Архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині офіційно розпочався продаж новорічних ялинок від ДП «Ліси України». Ціни вищі, ніж в північних областях та Поліссі.

Як повідомили у пресслужбі підприємства, вартість хвойних стартує від 210-250 гривень, а ялина й ялиця — від 240-280 гривень.

Зазначається, що найдорожчі ялинки продають у регіонах із низькою лісистістю та великими містами поруч. Зокрема, у Миколаєві, Одесі та Дніпрі. Натомість найнижчі ціни у Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.

Також деякі лісництва пропонують ялинки в контейнерах — від 500 гривень, залежно від розміру.

Зазначається, що ДП «Ліси України» вже продало близько 10 тисяч новорічних дерев і очікує продати до 140 тисяч упродовж сезону. За потреби підприємство готове збільшити заготівлю. У його розпорядженні 2,7 тисяч гектар плантацій ялинок, де росте 7,8 мільйони хвойних дерев, спеціально вирощених для свят.

Придбати ялинку на Миколаївщині можна безпосередньо у філіях ДП «Ліси України»: на майданчиках лісгоспів, ярмарках і ринках.

Усі дерева мають маркування зі штрих-кодом для підтвердження легальності. Перевірити походження ялинки можна на офіційному сайті.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві планують відкрити 70 місць для продажу новорічних ялинок та прикрас. Торгівля проходитиме з 11 по 31 грудня.

Вночі на Вознесенщині рятувальники загасили пожежу у житловому будинку
Миколаївські стрибуни у воду стали призерами чемпіонату України
На Миколаївщині переселенці подали понад 400 заяв на житлові ваучери
новини

У Миколаєві пояснили, як проходять обстеження пошкодженого житла та чому різняться суми компенсацій

Аліна Квітко
новини

Понад 220 тонн токсичних хімікатів досі зберігаються у громадах Миколаївщини

Альона Коханчук
новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, наскільки місто готове до можливих блекаутів

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це щоденна боротьба зі спокусою», — Сєнкевич прочитав лекцію для студентів про подолання корупції

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Змінювати не елементів системи, а правила». У міськраді Миколаєва дивились документалку про НАБУ

Аліса Мелік-Адамян
На Миколаївщині переселенці подали понад 400 заяв на житлові ваучери
Миколаївські стрибуни у воду стали призерами чемпіонату України
Вночі на Вознесенщині рятувальники загасили пожежу у житловому будинку

