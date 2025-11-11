У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Стало відомо, де у Миколаєві можна буде придбати ялинку, фото: КМДА

У Миколаєві планують відкрити 70 місць для продажу новорічних ялинок та прикрас. Торгівля проходитиме з 11 по 31 грудня.

Про це йдеться у проєкті рішення опублікованому на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Найбільше торгових точок буде в Інгульському районі, найменше — у Корабельному, а саме:

Інгульський район — 27 місць;

Заводський район – 19 місць;

Центральний район – 17 місць;

Корабельний район – 7 місць.

Головна ялинка Миколаєва: що відомо

Нагадаємо, востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року.

Натомість у 2022 році у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні 2022 року захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.

Новорічна ялинка у мілітарі-стилі, фото з відкритих джерел

У 2023 році також не встановлювали головну новорічну ялинку Миколаєва та не проводили святкових заходів. Водночас, на території дитячого містечка «Казка» орендар встановив новорічну ялинку та зимову ковзанку.

2024 року міська влада Миколаєва також відмовилась від святкувань та не встановлювала традиційну головну ялинку. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтервʼю «Укрінформу» говорив, що вони вирішили зосередитися на безпеці та скромності у святкових заходах.