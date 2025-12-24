 На Миколаївщині 23 грудня затримали чоловіка за зґвалтування та пограбування односельчанки

На Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки

На Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки. Фото: поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки. Фото: поліція Миколаївщини

У Степівській громаді поліцейські затримали 22-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні своєї односельчанки після того, як він попросив її винести попити води.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, інцидент стався ввечері 23 грудня. Підозрюваний прийшов до будинку жінки та попросив води. Коли господарка вийшла провести його, він нібито силоміць потягнув її у безлюдне місце. Жінка намагалася подзвонити у поліцію, проте, як зазначає слідство, підозрюваний відібрав у неї мобільний телефон та зчинив наругу. Потерпілій згодом вдалося втекти та повідомити про подію до поліції.

У ході розшуку правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його разом з телефоном заявниці. У поліції зазначили, що чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

На Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки. Фото: поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки. Фото: поліція Миколаївщини
На Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки. Фото: поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки. Фото: поліція Миколаївщини

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 152 (зґвалтування) та частиною 4 статті 186 (грабіж, поєднаний із насильством, учинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого через конфлікт.

