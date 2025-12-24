На Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки. Фото: поліція Миколаївщини

У Степівській громаді поліцейські затримали 22-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні своєї односельчанки після того, як він попросив її винести попити води.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, інцидент стався ввечері 23 грудня. Підозрюваний прийшов до будинку жінки та попросив води. Коли господарка вийшла провести його, він нібито силоміць потягнув її у безлюдне місце. Жінка намагалася подзвонити у поліцію, проте, як зазначає слідство, підозрюваний відібрав у неї мобільний телефон та зчинив наругу. Потерпілій згодом вдалося втекти та повідомити про подію до поліції.

У ході розшуку правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його разом з телефоном заявниці. У поліції зазначили, що чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

На Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні односельчанки. Фото: поліція Миколаївщини

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 152 (зґвалтування) та частиною 4 статті 186 (грабіж, поєднаний із насильством, учинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

