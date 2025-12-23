На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого через конфлікт

Помешкання, де виявили померлого чоловіка. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Новій Одесі ввечері 19 грудня місцева мешканка виявила свого знайомого з ножовим пораненням. За даними поліції, між чоловіками виник конфлікт після розпиття алкогольних напоїв. Під час сварки один із них ударив іншого ножем, від отриманих поранень чоловік помер.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що в помешканні виявили з ознаками насильницької смерті тіло 25-річного чоловіка. За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть потерпілого настала внаслідок декількох ударів ножем у ділянку шиї.

Правоохоронці зʼясували, що ножові поранення потерпілому наніс його знайомий, після чого зник. Вони встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

«Між фігурантом та постраждалим, які разом вживали спиртні напої, виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив ніж та наніс ним декілька ударів у ділянку шиї знайомому. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці події», — йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали підозрюваного за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Південноукраїнську поліцейські затримали 44-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві свого 62-річного знайомого під час п’яної сварки.