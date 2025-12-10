  • середа

Забив товариша до смерті: у Південноукраїнську чоловіку повідомили про підозру

У Південноукраїнську чоловіка підозрюють у вбивстві товариша. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Південноукраїнську чоловіка підозрюють у вбивстві товариша. Фото: Поліція Миколаївщини

У Південноукраїнську поліцейські затримали 44-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві свого 62-річного знайомого під час п’яної сварки.

У Південноукраїнську чоловіка підозрюють у вбивстві товариша. Фото: Поліція Миколаївщини

Як повідомили в поліції Миколаївщини, до них звернулися місцеві вранці 9 грудня, повідомивши про чоловіка без ознак життя в кабіні ліфта одного з багатоквартирних будинків

Згодом слідство з’ясувало, що напередодні ввечері між потерпілим і його 44-річним товаришем виникла суперечка під час спільного вживання алкоголю в квартирі знайомої. За словами правоохоронців, у ході конфлікту підозрюваний кілька разів ударив чоловіка по обличчю, після чого вивів його з квартири та допоміг зайти до кабіни ліфта, де потерпілий згодом помер.

За висновками судово-медичної експертизи, його смерть настала внаслідок численних травм голови. Під час обшуку поліцейські вилучили телефон загиблого та інші речові докази, які направили на експертизу.

Обвинуваченого затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу. України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві чоловік заколов знайомого ножем під час п’яної сварки.

