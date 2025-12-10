  • середа

У Миколаєві затримали жінку, яку підозрюють у підпалах авто на замовлення

Жінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Миколаївська обласна прокуратураЖінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві затримали 23-річну місцеву мешканку. Її підозрюють у тому, що вона підпалила дві вантажівки за гроші.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, жінці написав у Telegram невідомий і запропонував підпалювати великі авто за винагороду. Вона погодилась.

Вона діяла вночі 1 та 4 грудня. Жінка облила бензином і підпалила вантажівку MAN з причепом та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter у Заводському районі. Пожежі загасили рятувальники.

Жінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Нацполіція Миколаївщини
Жінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Нацполіція МиколаївщиниЖінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Нацполіція Миколаївщини
Жінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Поліцейські встановили її причетність після перегляду відео з камер та інших слідчих дій. Жінку затримали й повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Суд відправив її під варту, жінці загрожує до 10 років увʼязнення. Вона може вийти під заставу — 181 680 гривень.

Жінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Нацполіція Миколаївщини
Жінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Миколаївська обласна прокуратураЖінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Жінку підозрюють у підпалах двох вантажівок у Миколаєві. Фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, у Миколаєві також судитимуть жителя Одеської області, який разом зі спільниками підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних сил України.

