У Миколаєві затримали жінку, яку підозрюють у підпалах авто на замовлення
13:17, 10 грудня, 2025
У Миколаєві затримали 23-річну місцеву мешканку. Її підозрюють у тому, що вона підпалила дві вантажівки за гроші.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, жінці написав у Telegram невідомий і запропонував підпалювати великі авто за винагороду. Вона погодилась.
Вона діяла вночі 1 та 4 грудня. Жінка облила бензином і підпалила вантажівку MAN з причепом та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter у Заводському районі. Пожежі загасили рятувальники.
Поліцейські встановили її причетність після перегляду відео з камер та інших слідчих дій. Жінку затримали й повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Суд відправив її під варту, жінці загрожує до 10 років увʼязнення. Вона може вийти під заставу — 181 680 гривень.
Нагадаємо, у Миколаєві також судитимуть жителя Одеської області, який разом зі спільниками підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних сил України.
