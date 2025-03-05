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У Миколаєві судитимуть чоловіка за організацію підпалу авто військового

У Миколаєві підпалили позашляховик, фото: Поліція Миколаївської областіУ Миколаєві підпалили позашляховик, фото: Поліція Миколаївської області

Судитимуть 35-річного жителя Одеської області, який разом зі спільниками підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних сил України у Миколаєві.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, чоловік погодився виконати замовлення за гроші та організував підпали військових автомобілів у Миколаєві. 

Він знайшов двох знайомих, дав їм вказівки, який автомобіль потрібно спалити, та вимагав зафіксувати все на відео.

У липні 2024 року виконавці облили автомобіль бензином та підпалили його. Обвинувачений наразі перебуває під вартою без права внесення застави.

Справу передали до суду, чоловіку загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що також в Миколаєві судитимуть мешканця Херсона, якого обвинувачують у підпалі автомобіля військовослужбовця.

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