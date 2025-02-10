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У Миколаєві судитимуть херсонця за підпал автомобіля військового

Мешканця Херсона судитимуть за підпал автомобіля військового в Миколаєві. Ілюстраційне фото: FotoliaМешканця Херсона судитимуть за підпал автомобіля військового в Миколаєві. Ілюстраційне фото: Fotolia

Мешканця Херсона обвинувачують у підпалі автомобіля військовослужбовця в Миколаєві.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що чоловік погодився на пропозицію у месенджері Telegram, за гроші підпалити авто військових в Миколаєві. У липні 2024 року він разом зі спільниками облив легкозаймистою сумішшю машину військового та підпалив її.

Чоловіка затримали, і за рішенням суду він перебуває під вартою без права внесення застави.

Миколаївська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що передбачають частина 2 статті 28 та частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах автівок на замовлення кураторів та за гроші. Їм загрожує до 10 років тюрми. 

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