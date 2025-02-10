У Миколаєві судитимуть херсонця за підпал автомобіля військового
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- Даріна Мельничук
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18:15, 10 лютого, 2025
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Мешканця Херсона обвинувачують у підпалі автомобіля військовослужбовця в Миколаєві.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що чоловік погодився на пропозицію у месенджері Telegram, за гроші підпалити авто військових в Миколаєві. У липні 2024 року він разом зі спільниками облив легкозаймистою сумішшю машину військового та підпалив її.
Чоловіка затримали, і за рішенням суду він перебуває під вартою без права внесення застави.
Миколаївська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що передбачають частина 2 статті 28 та частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах автівок на замовлення кураторів та за гроші. Їм загрожує до 10 років тюрми.
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