  • середа

    29 січня, 2025

  • 11.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі двох дівчат підозрюють у підпалах автівок

В Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах автівок на замовлення кураторів та за гроші. Їм загрожує до 10  років тюрми. 

Як зазначили в Нацполіції, замовлення отримала одна з підозрюваних та залучила до виконання свою знайому. 

Поліцейська бере відбитки пальців у підозрюваної в рамках слідчих дій щодо до підпалу автівки в Одесі. Фото: НацполіціяПоліцейська бере відбитки пальців у підозрюваної в рамках слідчих дій щодо до підпалу автівки в Одесі. Фото: Нацполіція
Автівка, які ймовірно підпалили підозрювані. Фото: НацполіціяАвтівка, які ймовірно підпалили підозрювані. Фото: Нацполіція
Слідчі дії, щодо підпалу автівки в Одесі. Фото: НацполіціяСлідчі дії, щодо підпалу автівки в Одесі. Фото: Нацполіція

За інформацією слідства, дівчата знайшли автомобіль, що відповідав вимогам замовника, і у комендантську годину підпалили його. Процес вони зафільмували для звіту.

«Неповнолітня дівчина під час пошуку «легкого» заробітку в одному з каналів телефонного месенджера була завербована за грошову винагороду здійснювати підпали військових та поліцейських автівок. Також їй дозволили палити будь-яке авто, на яке попередньо слід було наклеїти білий хрест. Погодившись, юначка залучила до співпраці свою 18-річну приятельку», — говориться у повідомленні. 

Після цього вони планували підпалити ще один автомобіль за аналогічною схемою, але їх затримали безпосередньо перед злочином. При обшуку у підозрюваних вилучили паливно-мастильні матеріали, запальничку, липку стрічку, мобільні телефони з листуванням із замовником та інші докази.

Повідомляється, що суд обрав для них запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Миколаївщині правоохоронці підозрюють чотирьох підлітків у підпалах об’єктів залізниці. Їм загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Останні новини про: Одеса

В Одесі підпалили автомобіль: поліція затримала підозрюваних
Вилучили сигарет на мільйон гривень: одесита оштрафували за незаконну торгівлю
У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси
Реклама

Читайте також:

новини

«Потужність буде велика», — завод у Миколаєві перероблятиме будсміття ще для двох областей

Юлія Бойченко
новини

Бюджет Миколаєва на 2025 рік збільшився ₴46 млн за рахунок освітньої субвенції

Аліна Квітко
новини

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

Юлія Бойченко
новини

У міськраді Миколаєва обговорили проєкт створення нового індустріального парку на 190 гектарів

Аліна Квітко
новини

«Нові укриття в школах та лікарнях», — в Управлінні капбудівництва Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко

Останні новини про: Одеса

У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси
Вилучили сигарет на мільйон гривень: одесита оштрафували за незаконну торгівлю
В Одесі підпалили автомобіль: поліція затримала підозрюваних

«Потужність буде велика», — завод у Миколаєві перероблятиме будсміття ще для двох областей

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

2 години тому

«Ми навіть не сподівалися»: як вдалося відновити Радсадівський ліцей

Головне сьогодні