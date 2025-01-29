В Одесі двох дівчат підозрюють у підпалах автівок

В Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах автівок на замовлення кураторів та за гроші. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Як зазначили в Нацполіції, замовлення отримала одна з підозрюваних та залучила до виконання свою знайому.

Поліцейська бере відбитки пальців у підозрюваної в рамках слідчих дій щодо до підпалу автівки в Одесі. Фото: Нацполіція Автівка, які ймовірно підпалили підозрювані. Фото: Нацполіція Слідчі дії, щодо підпалу автівки в Одесі. Фото: Нацполіція

За інформацією слідства, дівчата знайшли автомобіль, що відповідав вимогам замовника, і у комендантську годину підпалили його. Процес вони зафільмували для звіту.

«Неповнолітня дівчина під час пошуку «легкого» заробітку в одному з каналів телефонного месенджера була завербована за грошову винагороду здійснювати підпали військових та поліцейських автівок. Також їй дозволили палити будь-яке авто, на яке попередньо слід було наклеїти білий хрест. Погодившись, юначка залучила до співпраці свою 18-річну приятельку», — говориться у повідомленні.

Після цього вони планували підпалити ще один автомобіль за аналогічною схемою, але їх затримали безпосередньо перед злочином. При обшуку у підозрюваних вилучили паливно-мастильні матеріали, запальничку, липку стрічку, мобільні телефони з листуванням із замовником та інші докази.

Повідомляється, що суд обрав для них запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Миколаївщині правоохоронці підозрюють чотирьох підлітків у підпалах об’єктів залізниці. Їм загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.