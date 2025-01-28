На Миколаївщині підлітків підозрюють у підпалах на замовлення кураторів з РФ
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- Світлана Іванченко
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17:45, 28 січня, 2025
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На Миколаївщині правоохоронці підозрюють чотирьох підлітків у підпалах об’єктів залізниці. Їм загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомили в Нацполіції, хлопці віком від 14 до 18 років виконували завдання кураторів з Росії. У грудні 2024 року в Миколаєві вони підпалили релейну шафу. Затримали підозрюваних під час спроби нової диверсії.
В ході слідства з’ясували, що ще в листопаді 2024 року 16-річний хлопець отримав через месенджер пропозиції від російських кураторів за гроші знищувати об’єкти інфраструктури: релейні шафи, трансформаторні підстанції, військові автомобілі та поштові відділення. На кожен об’єкт був свій «тариф». До виконання завдань він залучив брата та двох друзів.
Підлітки обирали об’єкти, узгоджували їх із замовником, а потім за допомогою легкозаймистих матеріалів підпалювали.
«Кожне завдання виконавці знімали на відео та звітували ворожим спецслужбам, за що отримували грошову винагороду. Весь незаконний дохід 16-річний підбурювач розподіляв між усіма учасниками», — говориться в повідомленні.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру.
Як повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва, для братів обрали запобіжний заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Раніше повідомлялось, що неповнолітній готував диверсію на залізниці у Вознесенську. Суд покарав його умовним терміном.
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