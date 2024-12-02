Суд на Миколаївщині дав 5 років умовно неповнолітньому, який готував диверсію на залізниці

За завданням росіян підліток з Вознесенську підпалив залізничну шафу, ілюстративне фото

Неповнолітній готував диверсію на залізниці у Вознесенську. Суд покарав його умовним терміном.

Про це йдеться у тексті ухвали Вознесенського міськрайонного суду від 20 листопада, пишуть «МикВісті».

Слідство встановило, що у травні 2024 року підліток почав листуватись з представником Росії через телеграм. Останній зокрема запропонував виконати завдання, за які йому заплатили б. Графіті на будівлях та об’єктах державного значення коштували по 200 та 600 доларів відповідно, за підпал лісу пропонували 500 доларів, а підпал релейної шафи залізничної дороги — 1000 доларів.

Підпали релейних шаф, сигнальних установок та інших засобів управління рухомим складом залізничної дороги, яка має важливе народногосподарське та оборонне значення є ослабленням держави, тобто диверсією, вказує суд.

На співпрацю підліток погодився і надіслав реквізити картки «Ощадбанку». В якості доказів про виконану роботу він мав відправляти замовнику відеозаписи.

До підпалу обвинувачуваний залучив ще двох підлітків (один з них, зазначає суд, не досяг віку кримінальної відповідальності, — прим.). 17 травня вони прибули до місця розташування релейної шафи в межах Вознесенську, облили та підпалили її. Це підліток зняв на телефон та надіслав замовнику. За виконану роботу 18 травня на його карту надіслали 1000 доларів, з них 18 тисяч гривень організатор перерахував своєму спільнику.

На суді хлопець визнав вину. Його засудили до 5 років позбавлення волі, але на підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнили від реального відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки.

Нагадаємо, раніше Миколаївський апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Одеси, якого в травні 2023 року засудили до довічного увʼязнення за співпрацю з російською розвідкою і підготовку диверсій.