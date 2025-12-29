У Миколаєві затримали чоловіка, який намагався викрасти авто таксі, погрожуючи ножем. Фото: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві поліцейські затримали 51-річного місцевого жителя, який намагався викрасти автомобіль водія служби таксі, погрожуючи йому ножем, а потім втік, злякавшись поліції.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Миколаївщини.

За словами потерпілого, після того як він доставив клієнта за вказаною адресою, пасажир раптово почав погрожувати ножем та вимагати віддати йому авто. Побоюючись за своє життя, водій віддав ключі. Однак зловмисник помітив, що перехожі телефонують до поліції, після чого втік, а ніж дорогою викинув.

Правоохоронці згодом встановили особу нападника та протягом кількох годин розшукали та затримали його на одній із вулиць міста.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України — замах на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали водія, який порушував комендантську годину, а на вимогу поліцейських намагався втікти від правоохоронців.