 У Миколаєві затримали водія, що порушував комендантську годину 24 грудня

  • середа

    24 грудня, 2025

  • -1.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • -1.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Порушував комендантську годину: у Миколаєві затримали водія, який намагався втікти від патрульної поліції

У Миколаєві затримали водія, який порушував комендантську годину, а на вимогу поліцейських намагався втікти від правоохоронців.

Як зазначили в патрульній поліції Миколаївської області, чоловік, ймовірно, був у стані сп'яніння, проте пройти тест і огляд водій відмовився.

Подія сталася сьогодні, 24 грудня, близько 2-ї години ночі. За словами правоохоронців, водій Daewoo нібито проігнорував вимогу патрульних про зупинку та намагався втікти. Згодом інспекторам все ж вдалося зупинити автівку на вулиці Спаській.

У Миколаєві затримали водія, який нібито намагався втікти від патрульної поліції. Фото: Патрульна поліція Миколаївської областіУ Миколаєві затримали водія, який нібито намагався втікти від патрульної поліції. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області
У Миколаєві затримали водія, який нібито намагався втікти від патрульної поліції. Фото: Патрульна поліція Миколаївської областіУ Миколаєві затримали водія, який нібито намагався втікти від патрульної поліції. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Вони склали на чоловіка низку адміністративних протоколів: за частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), частиною 1 статті 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та постанову за частиною 1 статті 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки).

Нагадаємо, раніше на трасі «Дніпро — Миколаїв» поблизу села Виноградівка сталася смертельна ДТП: за попередніми даними, невстановлений водій збив 20-річного пішохода та зник з місця події.

Останні новини про: Миколаїв

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
До ₴2 мільйонів на всю країну: як українські міста підготувалися до зимових свят
По 10 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 25 грудня
Реклама

Читайте також:

новини

На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв придбав в комунальну власність історичну будівлю трамвайної підстанції

Ірина Олехнович
новини

Якщо скрутно всім, то всім, — депутат Янтар запропонував зрівняти зарплати чиновників із середньою по Миколаєву

Анна Гакман
новини

«Дітей нудить щоранку»: у Миколаївській області учні їздять понад 20 км аварійною дорогою до школи

Анна Гакман
новини

У Миколаєві орендують басейн для безкоштовної реабілітації дітей з аутизмом

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

По 10 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 25 грудня
До ₴2 мільйонів на всю країну: як українські міста підготувалися до зимових свят
Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

Якщо скрутно всім, то всім, — депутат Янтар запропонував зрівняти зарплати чиновників із середньою по Миколаєву

3 години тому

Графік відключень світла на Миколаївщині на 24 грудня

Головне сьогодні