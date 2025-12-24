Порушував комендантську годину: у Миколаєві затримали водія, який намагався втікти від патрульної поліції
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
19:50, 24 грудня, 2025
-
У Миколаєві затримали водія, який порушував комендантську годину, а на вимогу поліцейських намагався втікти від правоохоронців.
Як зазначили в патрульній поліції Миколаївської області, чоловік, ймовірно, був у стані сп'яніння, проте пройти тест і огляд водій відмовився.
Подія сталася сьогодні, 24 грудня, близько 2-ї години ночі. За словами правоохоронців, водій Daewoo нібито проігнорував вимогу патрульних про зупинку та намагався втікти. Згодом інспекторам все ж вдалося зупинити автівку на вулиці Спаській.
Вони склали на чоловіка низку адміністративних протоколів: за частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), частиною 1 статті 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та постанову за частиною 1 статті 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки).
Нагадаємо, раніше на трасі «Дніпро — Миколаїв» поблизу села Виноградівка сталася смертельна ДТП: за попередніми даними, невстановлений водій збив 20-річного пішохода та зник з місця події.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.