Поліція шукає свідків смертельної аварії на Миколаївщині, в якій загинув 20-річний хлопець

На Миколаївщині поліцейські розшукують водія невстановленого автомобіля та можливих свідків смертельної аварії, що сталася вночі 21 грудня.

Про інцидент стало відомо близько 01:15, повідомляють у ГУНП Миколаївської області.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на трасі «Дніпро–Миколаїв» поблизу села Виноградівка Інгульської громади. За попередніми даними, невстановлений водій здійснив наїзд на 20-річного пішохода.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Водій після скоєння наїзду зник у невідомому напрямку. Наразі правоохоронці встановлюють особу керманича та розшукують транспортний засіб. Обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або мають записи з відеореєстраторів, що могли зафіксувати подію, з проханням повідомити за телефонами 093 714 45 20 або 102.