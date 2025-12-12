У Миколаєві легковик виїхав на зустрічну смугу та врізався в тролейбус

Сьогодні, 12 грудня, близько 07:00 на вулиці Генерала Алмазова легковик зіткнувся з тролейбусом.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

За попередньою інформацією, водій легковика не обрав безпечну швидкість та не врахував стан мокрого дорожнього покриття. Через занос машину винесло на зустрічну смугу, де вона в’їхала в дерево, після чого зіткнулась з тролейбусом.

Наразі обставини аварії з’ясовують відповідні служби. Водій тролейбуса та пасажири громадського транспорту не постраждали.

«З метою привернення уваги до важливості дотримання ПДР публікуємо відео з кабіни водія в момент зіткнення. Закликаємо всіх учасників руху бути відповідальними, обирати безпечну швидкість та враховувати погодні умови. Безпека на дорозі — спільна відповідальність кожного», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві 1 грудня на вулиці 6-а Слобідська, сталася складна дорожньо-транспортна пригода, у якій пошкоджень зазнали одразу шість автомобілів.