Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня
- Світлана Іванченко
20:16, 11 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області у п'ятницю, 12 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла по 17 годин.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
- 1.1 – 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 16:00 - 23:00
Всього: 16 годин
- 1.2 – 00:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 22:30
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 2.1 – 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 00:00
Всього: 15 годин
- 2.2 – 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 23:00
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 3.1 – 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
Всього: 15 годин
- 3.2 – 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
Всього: 15 годин
- 4.1 – 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 00:00
Всього: 15 годин
- 4.2 – 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
Всього: 15 годин
- 5.1 – 00:00 – 02:00; 05:30 - 12:30; 16:00 - 23:00
Всього: 16 годин
- 5.2 – 00:00 – 02:00; 05:30 - 12:30; 16:00 - 23:00
Всього: 16 годин
- 6.1 – 00:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 00:00
Всього: 17 годин
- 6.2 – 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що перекривати вулиці або звертатися до Кабінету Міністрів через відключення електроенергії на Миколаївщині — недоцільно та не дасть жодного результату. За його словами, проблема спричинена насамперед руйнуваннями енергетичної інфраструктури, а не управлінськими рішеннями чи ручним регулюванням.
