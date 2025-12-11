«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

На фото Андрій Єрмолаєв та Олександр Сєнкевич у розпал виборчої кампанії 2015 року, фото з соцмереж

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич публічно назвав «недалеким» керівника Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, депутата від «Пропозиції» Андрія Єрмолаєва. Він пропрацював в команді мера Миколаєва близько 10 років спочатку як радник, а потім як керівник підрозділу.

Про це міський голова Миколаєва заявив сьогодні, 11 грудня, коментуючи заяву Андрія Єрмолаєва про можливу корупцію на купівлі у кредит комунальної техніки за завищеною ціною, пишуть «МикВісті».

Олександр Сєнкевич сказав, що Андрій Єрмолаєв не обізнаний у темі, про яку написав, а тому він називає це «пісулькою». Як відомо, напередодні Андрій Єрмолаєв звинуватив комунальне підприємство «Миколаївські Парки» та посадовців у можливому «відмиванні мільйонів» міського бюджету під час купівлі у кредит комунальної техніки за завищеною ціною минулого року.

— Нещодавні заяви про те, що закупили якісь там машини дорожче, ніж в Норвегії. Ну наскільки люди були не в процесі цієї закупівлі, вони навіть не розуміють, що це взагалі ідея виникла у наших данійських партнерів. Вони запропонували це проект, ми працюємо з данською фінансовою компанією, яка співфінансує 40% грантове фінансування для купівлі цих тракторців. Ми оголосили про це публічно, закупили, компанія передала нам офіційного імпортера цієї техніки, цей кредит був оформлений через Укрексімбанк, всі процеси відбувались прозоро, з контролем Данії. А замість цього ми сьогодні отримуємо якусь пісульку директора департамента, який сьогодні не працює, і який публічно розказує, як він проаналізував ціни в Норвегії на цю саму техніку. Ну, вибачте, а чого не на Марсі? Ця профанація веде до того, що люди дезорієнтуються, не розуміють, що відбувається. Сьогодні всі ці корупційні скандали посилюють… вся дезінформація замість того, щоб єднати людей, вони посилюють цю фігню. Ми нічого приховувати не будемо. Якщо у нас будуть якісь корупційні процеси, ми все це будемо відкрито обговорювати, працювати над знищенням цих процесів у міськраді. Але політично ця історія, вона просто відштовхує. Я радий, що цим займаються недалекі люди, бо це дуже легко розвалюється…, - сказав Олександр Сєнкевич.

На уточнююче питання журналістки «МикВісті», кого саме Олександр Сєнкевич вважає «недалеким», мер відповів, що має на увазі Андрія Єрмолаєва.

— Я маю на увазі тих, хто пускає фейкову інформацію в публічну площину. Я маю на увазі Єрмолаєва. Бо я вважаю, що та інформація, яку він від себе опублікував, є недостовірною. Він звинуватив, що хтось щось там закупив дорожче. Він навіть не був тут і не зрозумів, як цей процес відбувався. І вчергове ми отримуємо якісь запити від правоохоронних органів і так далі. Він зробив якусь пісульку, а тепер буде велика кількість людей працювати, щоб з цієї пісульки зробити кримінальну справу, чи відписати, що там немає ніякого злочину. Легше писати якісь пісульки, важче працювати насправді, - вивловив свою позицію Олександр Сєнкевич.

Андрій Єрмолаєв був одним з найбільш давніх прибічників міського голови Миколаєва, на фото поряд з ним Андрій Волков та Федір Панченко, фото з соцмереж

Журналісти запитали міського голову, чому почалась конфронтація між колишніми соратниками, Олександор Сєнкевич заявив, що у нього немає протистояння з Андрієм Єрмолаєвим, якому вн «дав можливість себе проявити» на посаді керівника антикорупційного департаменту у 2017 році. Тепер же, за словами мера, Андрій Єрмолаєв тримається за посаду і саботує реформу структури виконавчих органів, яка передбачає ліквідацію цього підрозділу.

— У мене з ним не відбувається жодної конфронтації. Це людина, якій я дав можливість себе проявити, створити департамент боротьба з корупцією. Я його призначив туди директором. І коли зараз ми приходимо до змін структури, цей департамент в новій структурі відсутній. Він перетворюється на два управління: внутрішнього аудиту та ще якийсь (інспекція з благоустрою, - прим.). Пан Єрмолаєв поставив свої амбіції вище, ніж те, що ми повинні зробити нормальну структуру, яка повинна працювати згідно норм. І пан Єрмолаєв долучився до цієї групи «Санація» виключно для того, щоб зберегти цю… Ну він там розкаже багато про історію, про друге пришестя і все інше, про його благі наміри. Але фактично він сьогодні там, щоб заблокувати прийняття нової структури. Ми її винесемо і подивимось, хто за неї буде голосувати, - сказав Олександр Сєнкевич.

Варто відзначити, що ще до спроб ліквідації так званого «департаменту Єрмолаєва» він вже публічно критикував «свою» команду пропозиціонерів, зокрема заявляв, що головний архітектор Миколаєва Євген Поляков «хитро підсунув» депутатам дозвіл на кіоски, або закликав прокуратуру оскаржити забудову зеленої зони по вулиці Кобера під АЗС.

Детальніше про конфлікт Андрія Єрмолаєва та нинішньої команди мера Миколаєва читайте у статті «Одкровення Єрмолаєва: (Не)законність онлайн-сесій, депутатів купують за будки, фейкова доброчесність».

Раніше повідомлялось, що міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив депутатку Тетяну Домбровську в прагненні до посади міського голови. За його словами, вона створила групу «Санація», щоб «нагадати про себе».