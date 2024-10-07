Єрмолаєв розповів, що головний архітектор Поляков «хитро підсунув» депутатам дозвіл на кіоски

Євген Поляков та Андрій Єрмолаєв, фотоколаж МикВісті

Під час сесії Миколаївської міської ради 4 жовтня депутатам запропонували об’єднати кілька земельних питань у пакет для голосування. Усі вони стосувалися відмови підприємцям у розміщенні кіосків. Однак до цього ж пакету включили один проєкт рішення, який дозволяв низці підприємців розмістити тимчасові споруди.

Про це повідомив директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради, депутат від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв, пишуть «МикВісті».

«На сесії міськради, що відбулася у п'ятницю, серед безлічі відмов у розміщенні будок затесався один дозвіл ряду осіб на встановлення будок у Миколаєві. Цей дозвіл хитро засунули в один пакет із відмовами, і він пройшов непоміченим», — написав у Facebook Андрій Єрмолаєв.

Він зазначив, що нові дозволи видали за адресами, де раніше департамент уже демонтував аналогічні об'єкти. За словами Андрія Єрмолаєва, він озвучував це на попередній сесії міської ради та просив винести проєкт рішення на окреме голосування.

«Оскільки я служу в ЗСУ і часто не маю можливості бути присутнім на сесіях, на цій я виступити не зміг. Проте на попередній сесії я повідомив колегам, що дозволи на встановлення будок надаються у місцях, де наш департамент вже демонтував об’єкти, і це викликає занепокоєння. Я просив винести це питання на окреме голосування», — пояснив Андрій Єрмолаєв.

Відповідно до проєкту рішення, який опублікували на сайті Миколаївської міської ради 6 вересня, загалом депутати надали 16 дозволів на розміщення тимчасових споруд. Серед них сім дозволів отримали підприємства, які мають одного керівника: три — ТОВ «Перспектива-Ніко» та чотири — ТОВ «Нік-Естейт».

Текст проєкту рішення. Скришшот з документу Текст проєкту рішення. Скришшот з документу Текст проєкту рішення. Скришшот з документу

«Організатор цієї схеми вирішив не видавати всі сім дозволів одній компанії, щоб це не було так помітно, тому розділив їх між двома юридичними особами», — зазначив Андрій Єрмолаєв.

«Перспектива-Ніко» отримала дозволи на встановлення кіосків на незабудованих, за даними департаменту архітектури міськради, ділянках:

по вулиці Будівельників, біля багатоквартирного житлового будинку № 12

по вулиці Космонавтів, біля будівлі № 74

по вулиці Будівельників, біля багатоквартирного житлового будинку № 10

Кіоск по вулиці Будівельників, 12. Фото з порядку денного Миколаївської міськради Кіоск по вулиці Космонавтів, 74. Фото з порядку денного Миколаївської міськради Кіоск по вулиці Будівельників 12. Фото з порядку денного Миколаївської міськради

«Нік-Естейт» дали дозвіл на встановлення тимчасових споруд за адресами:

по вулиці Космонавтів, біля багатоквартирного житлового будинку № 126/1

по проспекту Миру, біля будівлі № 56-а

по проспекту Богоявленському, біля багатоквартирного житлового будинку № 22

по вулиці Колодязній, біля багатоквартирного житлового будинку № 3-а

Кіоск по вулиці Космонавтів, 126/1. Фото з порядку денного Миколаївської міськради Кіоск по проспекту Богоявленському, 22. Фото з порядку денного міськради Кіоск по проспекту Миру, 56-а. Фото з порядку денного міськради

Фізична особа, якій належать компанії «Перспектива-Ніко» та «Нік-Естейт» також керує фірмою «ОКТАВІАН», яка фігурує у судових справах, ініційованих Миколаївською міськрадою через незаконне встановлення та набуття права власності на кіоски.

Пов'язані компанії. Скриншот з YouControl

«Позови стосуються скасування права власності на будки, яке було оформлено незаконно, і їхнього демонтажу. Фактично виходить, що міськрада з одного боку видає дозволи, а з іншого — судиться з тією ж фірмою. Причому інші одержують відмови, а наближені щасливчики одразу сім дозволів на будки, які потім незаконно перетворять на об'єкти нерухомості», — написав Андрій Єрмолаєв.

Ухвала суду про припинення про скасування права власності. Скриншот з YouControl Ухвала суду про припинення про скасування права власності. Скриншот з YouControl

Євген Поляков, головний архітектор Миколаєва, фото з Facebook-сторінки

В пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що його розробником та доповідачем є головний архітектор Миколаєва, директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євген Поляков.

Пояснювальна записка до проєкту рішення. Скриншот документу Пояснювальна записка до проєкту рішення. Скриншот документу

Директор департаменту фінансового контролю Андрій Єрмолаєв закликав до проведення службового розслідування та скасування рішення депутатів.

«Очевидно, що з дозволами на будки було провернуто схему, причому дуже невмілу. Запитання до колег депутатів, навіщо ви за це голосуєте? Чого хотілося б, ну, як мінімум, службового розслідування як таке сталося і ветування даного питання», — написав він.

Нагадаємо, нещодавно, 10 вересня депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко повідомив, що алеї по вулиці Космонавтів, 142/15 у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, 12 вересня вирубка дерев продовжилась без жодних дозвільних документів.

Також міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав. Станом на 23 вересня будівництво торгового павільйону призупинили.