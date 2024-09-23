У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, під які пиляли платани

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

В Інгульському районі Миколаєва, станом на 23 вересня призупинили будівництво торгового павільйону, де тиждень тому незаконно зрубали платани.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як відомо, 10 вересня депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко повідомив, що алеї по вулиці Космонавтів, 142/15 у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, 12 вересня вирубка дерев продовжилась без жодних дозвільних документів.

Станом на сьогодні, будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою. Крім того, облаштували шість окремих входів, що, ймовірно, передбачено для розміщення декількох магазинів. Усередині конструкції залишилося одне дерево, але його гілки вже повністю обрізані.

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

Слід зазначити що ймовірно будівництво кіосків проводить ТОВ «Преммікс», яка рішенням Миколаївської міської ради від 26 жовтня 2023 року отримала в оренду земельну ділянку площею 205 квадратних метрів до 2038 року для обслуговування магазину-кафетерію.

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, де тиждень тому вирубали платани. Фото: «МикВісті»

Також міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.