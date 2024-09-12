Мер Миколаєва розказав, як уже третій тиждень бореться з рубкою дерев під кіоски

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото з Facebook

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спиляння дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142/15 департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Як він повідомив у своєму Telegram-каналі, першу скаргу влада Миколаєва отримала 28 серпня – 16 днів тому, а отже вже третій тиждень виконавчі органи намагаються зупинити незаконну рубку дерев.

Як відомо, на алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві другий день поспіль спилюють дерева для будівництва торгового павільйону.

«Під час проведення комісії встановлено, що містобудівні умови департамент архітектури на виконання проєктних робіт не надавав, дозвільні документи на виконання будівельних робіт також не надавалися управлінням ДАБК (Державна архітектурно-будівельна інспекція, – прим.», – написав мер.

Міський голова зазначив, власників кіоску оштрафували на 510 гривень, проте спилювання дерев продовжилось:

«Саме тому управління державного архітектурно-будівельного контролю 28 серпня направило листа до Міністерства розвитку громад для погодження проведення позапланової перевірки. Проте відповіді поки що немає. Вчора людей, які це зробили, оштрафували на 510 гривень! Чи велика це сума штрафу? Вірогідно, що ні, адже сьогодні спилювання дерев продовжилось. Дивно спостерігати за цією ситуацією, адже ми добре пам'ятаємо, що нашому комунальному підприємству «Миколаївські парки» довелось сплатити штраф у розмірі 610 гривень за спилювання навіть не дерева, а порослі (паростки, що виростають з пнів) діаметром менш як 5 см. Питання: «Чому так?» залишається без відповіді», – додав Олександр Сєнкевич.

На алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві спилюють дерева для встановлення кіоску, 12 вересня 2024 року, фото: депутат Максим Коваленко

Нагадаємо, у 2020 році, під час дебатів кандидатів на посаду Миколаївського міського голови, Олександр Сенкевич пообіцяв продовжити боротьбу із незаконними будками, якщо його повторно оберуть міським головою. Тоді він заявив, що основною проблемою, яка заважає міській владі зносити будки, є право власності, яке багато підприємців оформили на ті споруди, які вони встановили на виділеній під оренду землі.

Зазначимо, що 25 липня підрядна організація «Антарес-Буд» знесли понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи. Вони також звернулись до правоохоронних органів за цим фактом.

Крім того, 12 квітня «МикВісті» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише пеньки. Роботи з нагляду за виконанням робіт з обрізки дерев здійснювало КП «Тепло-Сервіс».

Після цього фахівці екологічної інспекції провели обстеження та підтвердили пошкодження чотирьох дерев до ступеню припинення росту під час проведення робіт по формуванню крони. За збитки комунальники мусять заплатити 3750 гривень штрафу.

Своєю чергою, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.