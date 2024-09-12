На алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві спилюють дерева для встановлення кіоску, 12 вересня 2024 року, фото: депутат Максим Коваленко

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Про це повідомляють «МикВісті».

Як відомо, депутат міськради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко раніше повідомив про те, що в Інгульскому районі Миколаєва вже другий день поспіль вирубують дерева для встановлення торгових кіосків.

Коментуючи публікацію Максима Коваленка у фейсбуці, Алла Ряжських позначила мера Миколаєва Олександра Сєнкевича та головного архітектора міста Євгена Полякова, звинувативши міську владу у бездіяльності.

«Це пряма бездіяльність виконавчої влади в місті. Поки люди не почнуть виходити на сіру площу, толку не буде», – написала вона, коментуючи допис депутата Максима Коваленка.

Коментарі депутатки Алли Ряжських під дописом депутата міськради щодо вирубки дерев в Інгульскому районі міста. Фото: Скринштот з Facebook Коментарі депутатки Алли Ряжських під дописом депутата міськради щодо вирубки дерев в Інгульскому районі міста. Фото: Скринштот з Facebook

Зазначимо, що нещодавно комісія обласної ради з питань екології, після консультацій з Департаментом ЖКГ Миколаєва та Державною екологічно інспекцією рекомендувала міській владі запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев у місті.

«МикВісті» звернулись за коментарем до Алли Ряжських, яка повідомила, що міська влада досі ніяк не відреагувала на пропозицію щодо введення мораторію. Вирубку дерев, яка продовжується у Миколаєві сьогодні, вона назвала безладом.

— Ну, як можна реагувати на вирубку дерев? Це безлад в місті. Це ж ненормально. Такі дерева коштують дорого, і вони не були висаджені тими, хто встановлює ці кіоски. Після моєї пропозиції щодо введення мораторію жодної відповіді від представників виконавчої влади не було. Думаю, що наступного тижня запишусь на прийом до пана Олександра Сєнкевича, та запитаю, де загубилася рекомендація щодо прийняття мораторію. Замість того, щоб берегти зелені зони, у Миколаєві знищують дерева заради тимчасових МАФів. В Одесі бізнес навпаки зберігає великі дерева, роблячи їх окрасою міських об’єктів, – підкреслила вона.

Депутатка вважає, що символічні штрафи за вирубку дерев — лише 510 гривень — не здатні зупинити порушників.

— Це смішні суми. Я вже неодноразово зверталася до уряду щодо підвищення штрафів, але досі нічого не змінилося, — сказала Алла Ряжських.

Вона також наголосила на важливості збереження зелених насаджень в умовах зміни клімату та воєнних дій.

— Ми ж розуміємо, що кожна ракетна атака завдає шкоди довкіллю, і ми всі цим дихаємо. Кожне доросле дерево здатне затримати до 40 кілограмів пилу на рік. Якщо не буде дерев, то це все осідатиме у нас в легенях. Як ми можемо бути здоровими без зелених насаджень? – резюмувала депутатка.

Нагадаємо, 25 липня підрядна організація «Антарес-Буд» знесли понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи. Вони також звернулись до правоохоронних органів за цим фактом.

Крім того, 12 квітня «МикВісті» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише пеньки. Роботи з нагляду за виконанням робіт з обрізки дерев здійснювало КП «Тепло-Сервіс».

Після цього фахівці екологічної інспекції провели обстеження та підтвердили пошкодження чотирьох дерев до ступеню припинення росту під час проведення робіт по формуванню крони. За збитки комунальники мусять заплатити 3750 гривень штрафу.