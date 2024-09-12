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У Миколаєві 2-й день рубають дерева заради кіосків. Депутат партії Сєнкевича заявив про «договірняк»

На алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві спилюють дерева для встановлення кіоску, 12 вересня 2024 року, фото: депутат Максим КоваленкоНа алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві спилюють дерева для встановлення кіоску, 12 вересня 2024 року, фото: депутат Максим Коваленко

На алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві другий день поспіль спилюють дерева для будівництва торгового павільйону. Депутат міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко заявив про «договірняк».

Відповідне відео з місця подій депутат облікував на своїй сторінці у Facebook. До цього про спил платану для встановлення нового кіоску він повідомляв 10 вересня

— Подивіться, що роблять  деревами у Миколаєві. Знову пиляють платани на алеї Космонавтів. Тут працює вишка, тут знаходяться прораби. Я просив реакції, але реакції жодної. Зранку приїхали і знову пиляють. Так бути не може, – сказав Максим Коваленко

Депутат також додав, що повідомив про цей випадок у поліцію. 

— Зараз знову викликаємо поліцію. Але вони вже знову тікають – подзвонили комусь. У них все домовлено, все заплачено. Я не знаю як так далі може бути, – додав він. 

Нагадаємо, 25 липня підрядна організація «Антарес-Буд» знесли понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи. Вони також звернулись до правоохоронних органів за цим фактом.

Крім того, 12 квітня «МикВісті» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише пеньки. Роботи з нагляду за виконанням робіт з обрізки дерев здійснювало КП «Тепло-Сервіс».

Після цього фахівці екологічної інспекції провели обстеження та підтвердили пошкодження чотирьох дерев до ступеню припинення росту під час проведення робіт по формуванню крони. За збитки комунальники мусять заплатити 3750 гривень штрафу.

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