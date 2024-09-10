На алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві зрубали платан, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко.

За його словами, робітники не надали жодних документів на проведення робіт і виправдовували свої дії «кронуванням» дерев. Водночас вони вже встигли спиляти один великий платан і мали намір продовжувати вирубку інших дерев.

— На алеї Космонавтів, 142 біля місця, де забудовується павільйон, спиляли один великий платан, та планували зносити ще інші дерева. На мою вимогу показати документи, водій підйомника швидко зник, а прораб почав погрожувати. Коли прибула поліція, почалися виправдання: спочатку говорили про «кронування», — написав Максим Коваленко.

В.о. першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрія Кузюка у коментарі «МикВісті» оцінив збитки від вирубки у понад 6 тисяч гривень.

— Один платан діаметром 33 сантиметри біля кореня був повністю знищений, що завдало збитків на 3300 гривень. Ще одне дерево було пошкоджене, і збитки за нього оцінили у 2800 гривень, — розповів Андрій Кузюк.

Порушник, який спиляв платан, буде притягнутий до адміністративної відповідальності відповідно до статті 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі 510 гривень.

Депутат Максим Коваленко показав, як для будівництва павільйонів на Космонавтів зрубали платан. Скриншот з відео.

Нагадаємо, 25 липня підрядна організація «Антарес-Буд» знесли понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи. Вони також звернулись до правоохоронних органів за цим фактом.

Крім того, 12 квітня «МикВісті» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише пеньки. Роботи з нагляду за виконанням робіт з обрізки дерев здійснювало КП «Тепло-Сервіс».

Після цього фахівці екологічної інспекції провели обстеження та підтвердили пошкодження чотирьох дерев до ступеню припинення росту під час проведення робіт по формуванню крони. За збитки комунальники мусять заплатити 3750 гривень штрафу.