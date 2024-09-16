У Миколаєві по вулиці Космонавтів, 142 спиляли дерева. Фото: депутат Максим Коваленко/Facebook

У Миколаєві представники екоінспекції двічі виїжджали та штрафували порушників за спиляні платани на алеї по вулиці Космонавтів, 142.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Нагадаємо, що 10 вересня по вулиці Космонавтів почали пиляти платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. В екоінспекції повідомили, що порушникам загрожує штраф у розмірі 510 гривень. Це не зупинило забудовників і 12 вересня на цій алеї продовжили знищувати дерева.

Виконуючий обов’язки першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк повідомив, що роботи проведені без жодних дозвільних документів.

«Фахівці інспекції два дні поспіль виїжджали на місце події, винні особи двічі притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 153 КУпАП. Загальна сума розрахованих збитків становить 11,7 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Нагадаємо, 25 липня підрядна організація «Антарес-Буд» знесли понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи. Вони також звернулись до правоохоронних органів за цим фактом.

Крім того, 12 квітня «МикВісті» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише пеньки. Роботи з нагляду за виконанням робіт з обрізки дерев здійснювало КП «Тепло-Сервіс».

Після цього фахівці екологічної інспекції провели обстеження та підтвердили пошкодження чотирьох дерев до ступеню припинення росту під час проведення робіт по формуванню крони. За збитки комунальники мусять заплатити 3750 гривень штрафу.