На Миколаївщині збитки екології від обстрілів енергетичної інфраструктури оцінюють у ₴4,8 млн

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, фото «МикВісті»

Екологічні збитки, завдані через обстріли Росією об’єктів енергетичної інфраструктури на Миколаївщині, становлять понад 4,8 мільйонів гривень.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Фахівці інспекції провели 41 розрахунок шкоди довкіллю. Зокрема, унаслідок засмічення земель екологія на Миколаївщині зазнала збитків на близько 3 181 427 гривень. Площа ураженої території становить 212 квадратних метрів, а об’єм утворених відходів складає близько 31 кубічного метра.

Через забруднення землі небезпечними речовинами, що потрапили у ґрунт внаслідок пошкодження інфраструктурних об’єктів, Миколаївська область втратила понад 1 642 443 гривень. Площа забруднення склала близько 198 квадратних метрів.

У відомстві наголошують, що фіксація фактів шкоди та подальші розрахунки тривають, адже наслідки обстрілів продовжують виявляти на різних територіях області.

Нагадаємо, раніше екологи Greenpeace писали, що залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років.