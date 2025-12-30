Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — екологи

На пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями. Фото: УНІАН

Залишки забруднення води соняшниковою олією, що сталося після російських ударів по порту «Південний» поблизу Одеси 20 та 30 грудня, може мати довготривалі наслідки для екосистеми Чорного моря.

Про це повідомили в Greenpeace Ukraine.

У організації пояснюють, що зазвичай рослинні олії розкладаються швидше, ніж нафта чи нафтопродукти, адже їх легше метаболізують бактерії та гриби. Втім, взимку процес суттєво сповільнюється: за низьких температур соняшникова олія густішає та частково твердне, подовжуючи її фізичний вплив на довкілля. До того ж, її розкладання у воді споживає кисень, що може негативно вплинути на рибу та інших мешканців моря.

За словами екологів, після полімеризації, окислення та змішування зі сміттям рослинна олія стає щільнішою за воду та осідає на дно, утворюючи осад. Це призводить до тимчасового «удушення» придонних організмів, які потрапляють під вплив олії. Процес прискорюється у солоній воді та при контакті з дрібними частинками.

Згідно з даними NOAA, такі відкладення можуть зберігатися на дні понад шість років, утворюючи кірку або тверді грудки в піщаних шарах. Водночас неполімеризовані олії за сприятливих умов швидко біорозкладаються. Саме тому Greenpeace Ukraine закликає місцеву владу Одеси провести необхідні додаткові дослідження, зокрема щодо того, чи відбулася полімеризація рослинної олії.

Нагадаємо сьогодні, 30 грудня, Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу зафіксували пошкодження у портах Південний та Чорноморськ, фіксують пошкодження резервуарів з олією.

Витік олії в Чорне море

Зранку 24 грудня на пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на схожі на рослинну олію, а також мертвих птахів.

За даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

В Адміністрації морських портів України зазначили, що йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Після стабілізації безпекової ситуації акваторію повністю перекрили боновими загородженнями та залучили спеціалізовані судна для збору забруднюючих речовин.

Станом на 29 грудня в Одеській міськраді повідомили, що забруднення олією на пляжах та в акваторії Чорного моря не виявили. Проте на окремих ділянках узбережжя ще фіксують незначні залишки продуктів розкладання олії.