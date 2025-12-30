 Обстріл портів Одеської області 30 грудня

Росія атакувала два порти Одещини: пошкоджені резервуари з олією та судно з зерном, є поранений

Обстріл порту в Одеській області 30 грудня. Фото: Олексій КулебаОбстріл порту в Одеській області 30 грудня. Фото: Олексій Кулеба

Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу зафіксували пошкодження у портах Південний та Чорноморськ.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За попередніми даними, поранення отримала одна людина. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків удару.

За словами міністра, пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також постраждало цивільне судно із зерном під прапором Панами, яке перебувало на території порту.

Олексій Кулеба зазначив, що попри обстріл морські порти продовжують роботу з дотриманням вимог безпеки.

Нагадаємо, що вночі 26 грудня російські безпілотники також атакували порти Одеської області. Внаслідок обстрілів були пошкоджені елеватори, склади та судна.

Крім цього, за даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

24 грудня на пляжах Одеської області та в морі виявили плями, схожі на рослинну олію. Екологічна інспекція взяла зразки для проведення лабораторних досліджень.

Після встановлення всіх обставин проведуть розрахунок збитків, завданих довкіллю. За результатами цих розрахунків заплановано проведення інженерно-екологічних експертиз.

