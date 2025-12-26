 Обстріл портів Одещини 26 грудня: пошкоджені елеватори, склади та судна

Клуб

У портах Одещини після нічних обстрілів пошкоджені елеватори, склади та судна

Вночі 26 грудня порти Одеської області атакували російські безпілотники. Внаслідок обстрілів пошкоджені елеватори, склади та судна.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атак зазнали пошкоджень елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, а також судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі, а працівники портів проводять обстеження пошкоджень.

Наслідки обстрілів портів в Одеській області. Фото: Олексій КулебаНаслідки обстрілів портів в Одеській області. Фото: Олексій Кулеба
Наслідки обстрілів портів в Одеській області. Фото: Олексій КулебаНаслідки обстрілів портів в Одеській області. Фото: Олексій Кулеба

Крім того, зафіксовані часткові перебої з електропостачанням. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням подачі електроенергії та забезпеченням безперебійного функціонування портової інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 26 грудня російські безпілотники атакували Одесу та область. В обласному центрі дрон влучив в об’єкт інфраструктури, через що на місці спалахнула пожежа.

Окрім Одеси, під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області. Унаслідок повітряних ударів пошкоджені об’єкти енергетики та порту.

