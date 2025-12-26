 Обстріл Одеси 26 грудня

Російські дрони вночі атакували Одесу та область: пошкоджені обʼєкти енергетики і порту

Наслідки обстрілу Одещини 26 грудня 2025 року. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одещини 26 грудня 2025 року. Фото: Одеська ОВА

Вночі 26 грудня російські безпілотники атакували Одесу та область. В обласному центрі дрон влучив в об’єкт інфраструктури, через що на місці спалахнула пожежа.

За інформацією начальника міської військової адміністрації Сергія Лисака, рятувальники оперативно загасили займання. Наразі фахівці обстежують прилеглі території, щоб з’ясувати, чи є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Загиблих і поранених немає.

Окрім Одеси, під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області. Унаслідок повітряних ударів пошкоджені об’єкти енергетики та порту. На місцях виникли пожежі, зафіксовані руйнування адміністративних будівель, обладнання та техніки, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Наслідки обстрілу Одещини 26 грудня 2025 року. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одещини 26 грудня 2025 року. Фото: Одеська ОВА

Фахівці Українського наукового центру екології моря контролюють стан морської води та перевіряють можливу шкоду довкіллю. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на узбережжі проводять роботи з локалізації та ліквідації забруднення.

Також енергетики відновлюють електропостачання в домівках мешканців регіону. Рятувальні та аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки чергової російської атаки.

Слід зазначити, що Одеська область залишається одним із регіонів із найскладнішою ситуацією з забезпеченням та захистом енергетики. Російська армія намагається точково виводити з ладу об’єкти електропостачання в області, створюючи локальні зони блекаутів. І такий сценарій може повторитися й в інших частинах України.

За словами співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, додатковим чинником вразливості Одещини є портова інфраструктура, яка потребує безперебійного електропостачання. Від її роботи залежить експорт і функціонування критично важливих об’єктів, що створює додаткове навантаження на енергосистему Одещини та підвищує її чутливість до атак.

