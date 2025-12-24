У порту «Південний» через обстріли стався витік олії в море

Узбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

У порту «Південний» внаслідок російських обстрілів стався витік рослинної олії в акваторію моря.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

За даними АМПУ, упродовж перших двох діб після атаки порт перебував під безперервними обстрілами, що унеможливлювало повноцінні роботи з ліквідації наслідків. Локалізацію витоку здійснювали частково — в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням вимог безпеки.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Після стабілізації безпекової ситуації акваторію повністю перекрили боновими загородженнями та залучили спеціалізовані судна для збору забруднюючих речовин.

В АМПУ зазначили, що йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду. Наразі вживаються всі необхідні заходи для локалізації забруднення та недопущення його подальшого поширення з урахуванням безпекових і погодних умов.

Узбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура Узбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

За даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

24 грудня на узбережжі пляжів Одеської області та в акваторії моря було виявлено плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці, які проводять обстеження території. Екологічна інспекція здійснює відбір зразків для проведення лабораторних досліджень.

Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок збитків, завданих довкіллю. За результатами цих розрахунків заплановано проведення інженерно-екологічних експертиз.

Нагадаємо, на пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на нафтові, а також мертвих птахів.