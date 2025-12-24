На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями, є загиблі птахи

На пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями. Фото: УНІАН

На пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на нафтові, а також мертвих птахів.

Про це зранку 24 грудня повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, забруднення виявили в районі пляжів Дельфін і Ланжерон. Наразі встановлюють розміри плям та їхнє походження.

Реклама

Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце виїхали фахівці Державної екологічної інспекції, комунального підприємства «Узбережжя», комунальної установи «Рятувально-водолазна станція» та департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

«Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію», — зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, минулої зими, 30 січня, в районі сіл Курортне та Миколаївка Одеської області також виявили забруднення узбережжя Чорного моря нафтопродуктами. Перед цим на узбережжі Одещини, поруч із Дунайським біосферним заповідником, розпочали прибирати мазут.

Тоді витік мазуту стався з двох російських танкерів у Чорному морі, що спричинило масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищила 14 мільярдів доларів Танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього витекло в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.