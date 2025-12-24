 На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями

  • середа

    24 грудня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями, є загиблі птахи

На пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями. Фото: УНІАННа пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями. Фото: УНІАН

На пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на нафтові, а також мертвих птахів.

Про це зранку 24 грудня повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, забруднення виявили в районі пляжів Дельфін і Ланжерон. Наразі встановлюють розміри плям та їхнє походження.

Реклама

Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце виїхали фахівці Державної екологічної інспекції, комунального підприємства «Узбережжя», комунальної установи «Рятувально-водолазна станція» та департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

«Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію», — зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, минулої зими, 30 січня, в районі сіл Курортне та Миколаївка Одеської області також виявили забруднення узбережжя Чорного моря нафтопродуктами. Перед цим на узбережжі Одещини, поруч із Дунайським біосферним заповідником, розпочали прибирати мазут.

Тоді витік мазуту стався з двох російських танкерів у Чорному морі, що спричинило масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищила 14 мільярдів доларів Танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього витекло в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Останні новини про: Одеса

В Одесі правоохоронці розслідують смерть двох кошенят у кафе «Cat Lounge», яких здавали в оренду
Одещина найбільш уразливий регіон для атак на енергооб’єкти, — експерт ІЕС
РФ змінила тактику атак на енергетику та інфраструктуру, тепер Одещина «під прицілом», — Харченко
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві орендують басейн для безкоштовної реабілітації дітей з аутизмом

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мінімальна зарплата в мерії Миколаєва збільшиться на 66,7% до 25 тис на руки, — проєкт бюджету

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві під час блекауту працюють менше половини пунктів видачі води

Анна Гакман
новини

Миколаївський зоопарк за рік заробив ₴22 млн

Анна Гакман
новини

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

РФ змінила тактику атак на енергетику та інфраструктуру, тепер Одещина «під прицілом», — Харченко
Одещина найбільш уразливий регіон для атак на енергооб’єкти, — експерт ІЕС
В Одесі правоохоронці розслідують смерть двох кошенят у кафе «Cat Lounge», яких здавали в оренду

Атаки дронів по Миколаївщині: пошкоджені школа і будинки

У Миколаєві під час блекауту працюють менше половини пунктів видачі води

По 14 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Майже пів року без відповіді: депутати та експерти чекають реакції на План доброчесності від посадовців Миколаївської міськради