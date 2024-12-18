Витік мазуту з російських танкерів в Чорне море: збитки перевищують $14 млрд

Мазут у воді. Фото: Апостроф

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Про це у Facebook повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук

Вона вказує, що сума збитків може зрости після уточнення даних про наслідки катастрофи. Наразі українські фахівці активно документують факти забруднення і аналізують його вплив на довкілля.

Крім того, Україна звернулася до Секретаріату Комісії із захисту Чорного моря з проханням провести позачергове засідання для оцінки стану вод, донних осадів і морської екосистеми.

Зі свого боку, українська сторона провела онлайн-зустріч з міністрами екології Румунії та Болгарії, узгодивши подальші кроки. Очікується покращення погодних умов для отримання супутникових знімків, які допоможуть у точному визначенні масштабу забруднення.

Серед основних загроз — забруднення прибережних екосистем, особливо територій природних заповідників Керченської затоки, а також можливість розповсюдження нафтової плівки на інші частини Кримського узбережжя.

Нагадаємо, що 15 грудня поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.