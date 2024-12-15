"Волгонефть 212". Фото з Вікіпедії

У неділю, 15 грудня, у Керченській протоці тонуть два російських танкери «Волгонефть 212» і «Волгонефть-239». Причиною аварії називають сильний шторм.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. https://t.me/shot_shot/75184

Спочатку стало відомо про критичну ситуацію на танкері «Волгонефти», яке сіло на мілину. На ньому перебувало 13 членів екіпажу, їх врятували. Також вказується, що з танкеру могло витекти в море 4 тонни мазуту.

У Чорному морі тонуть два російських танкера. Скриншот відео з Telegram-каналів

Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі. На його борту перебуває 14 осіб і вантаж із нафтопродуктами — також понад 4 тисячі тонн мазуту. Судно лягло в дрейф. На допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир «Меркурій», вилетів Мі-8 МНС Росії рятувальниками «Крим-Спас».

Раніше повідомлялося, що незважаючи на офіційні обмеження й заборони мільйони тонн російської нафти продовжують перевозити в Європейський Союз. Журналіст видання «Української правди» Михайло Ткач опублікував розслідування та показав російський тіньовий флот, який і доставляє нафту в різні країни.