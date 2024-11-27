Тіньовий флот РФ: як російську нафту доставляють у країни ЄС

Судно з російською нафтою. Скриншот з відео

Незважаючи на офіційні обмеження й заборони мільйони тонн російської нафти продовжують перевозити в Європейський Союз. Журналіст видання «Української правди» Михайло Ткач опублікував розслідування та показав російський тіньовий флот, який і доставляє нафту в різні країни.

Відео опубліковане на YouTube-каналі «Української правди».

Видання наводить дані Financial Times, що за перший рік повномасштабного вторгнення ЄС заплатив Росії майже 140 мільярдів євро за нафту і газ, що більше, ніж ЄС надав Україні в якості допомоги. Приблизно 80 з цих 140 мільярдів — це саме нафта.

Журналіст Михайло Ткач побував у Болгарії та Румунії. За допомогою дрона та фотоапарата він показав кадри, як відбувається перевалка нафти у країнах ЄС. Він зазначає, що зафіксоване — це лише частина від загальної картини.

«Уявіть, скільки таких перевалок в морі відбувається протягом року в скільки таких перевалок відбувається в інших країнах: Болгарії, Туреччині, Греції, Італії, Іспанії і так далі. І десятки і сотні мільйонів євро, які Росія заробляє на своїй нафті для того, щоб продовжувати агресію… Чому це бачимо ми, звичайні журналісти з України з камерою та дроном, і не помічають місцеві, місцева влада, правоохоронні органи, Європейський Союз, адже це не так складно відмоніторити. Напевно це вигідно і є якась неформальна домовленність про те, що це має відбуватись. Але це подвійні стандарти. З одного боку цивілізований світ і Європейський Союз декларує боротьбу диктатурою, а з іншої сторони живить її», — говорить журналіст.

Нагадаємо, що Велика Британія запровадила санкції до 30 суден російського «тіньового флоту», які займалися транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це стало найбільшим пакетом санкцій.

Загалом за останній рік маловідомі компанії у більшості з Об'єднаних Арабських Еміратів придбали десятки танкерів, здатних перевозити зріджений природний газ, ймовірно, для російського «тіньового флоту».

Як повідомлялось, що попри санкції, в Росію було відправлено близько 2,3 мільярда доларів і євро з тих пір, як США і Європейський Союз заборонили експорт своїх банкнот в березні 2022 року.