FPV-дрони атакували Очаківську громаду тричі за добу
8:22, 06 грудня, 2025
У середу, 5 грудня, у Миколаївському районі росіяни тричі атакували Очаківську громаду FPV-дронами.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У результаті ударів ніхто не постраждав.
«Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за добу до цього Миколаївська область також потрапила під атаку російських безпілотників. Тоді росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
