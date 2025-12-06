  • субота

FPV-дрони атакували Очаківську громаду тричі за добу

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У середу, 5 грудня, у Миколаївському районі росіяни тричі атакували Очаківську громаду FPV-дронами.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У результаті ударів ніхто не постраждав.

«Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за добу до цього Миколаївська область також потрапила під атаку російських безпілотників. Тоді росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

