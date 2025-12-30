«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради зняли з розгляду питання про дозвіл КП «Миколаївські парки» взяти 45,1 мільйона гривень кредиту на техніку за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Під час формування порядку денного сесій Миколаївської міської ради виключити питання з розгляду запропонував міський голова Олександр Сєнкевич.

«13 номер нещасливий такий, давайте його вилучимо з порядку денного без розгляду. Ми кажемо, що у нас серйозні обтяження по борговим зобовязанням. А тут погоджуємо новий кредит. Не вписується він в цю канву. Коли він розроблявся, то можливо це було на часі. Зараз це буде виглядати якось не розумно і не зрозуміло», — прокоментував мер.

Однак він зазначив, що питання відкладуть і за можливості фінансування розглянуть у майбутньому.

«Коли ідея виникла, вона була гарна, але вона розбилась об реальність. До кращий часів ми покладемо на поличку. Можливо донори нам допоможуть і щось накинуть», — додав мер.

В проєті рішення зазначається, що КП «Миколаївські парки» просило дати дозвіл на укладання кредитного договору в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для закупівлі спеціальної техніки для зимового та літнього прибирання міста.

Вартість техніки склала 45 мільйонів 100 тисяч 315 гривень, тому просили кредит на таку суму. Строк — до 3 років від дати підписання договору, відсоткова ставка мінімум 4%, максимум 23%; компенсаційна — 1% річних перші 5 років, 5% річних з шостого року.

За виключення питання з порядку денного проголосувало 37 депутатів.

Скриншот з проєкту рішення

Нагадаємо, що у листопаді цього року депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства вже відмовляла у погоджені виділення 45,1 мільйона гривень кредиту на закупівлю додаткових машин для прибирання для комунального підприємства «Миколаївські парки».

Техніка КП «Миколаївські парки»

Зазначимо, що підприємство значно розширило свій автопарк, купуючи техніку не лише за кошти міського бюджету, а й за рахунок кредитів. Ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, у «Миколаївських парків» була лише одна спеціалізована машина, повідомляв раніше директор Дмитро Чучмай. Зараз кількість спецтехніки становить близько 60 одиниць.

У серпні 2024 року директор розповідав, що на підприємстві було 54 одиниці техніки, а їхня вартість становила 30–35 мільйонів гривень.

Пізніше підприємство попросило міську раду виділити кредит у розмірі 43 мільйони гривень на чотири машини для прибирання. Депутати погодили кредит, і тепер ця техніка вже працює в автопарку «Миколаївських парків».

