Вже 10 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
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Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
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Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

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Клуб

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Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

МикВісті запустили Клуб читачів, ілюстративне фотоМикВісті запустили Клуб читачів

У МикВісті починається новий етап. Ми запускаємо Клуб МикВісті — простір довіри, підтримки й взаємодії з тими, хто цінує незалежну журналістику та хоче бути причетним до змін.

Уже 15 років ми щодня розповідаємо вам про важливе. Пишемо тексти, які змінюють хід подій. Ставимо запитання, які ніхто інший не ставить. Шукаємо відповіді. І все це — завдяки вам, нашим читачам. Тепер ми хочемо зробити ще більше — разом із вами.

Клуб — це більше, ніж підписка. Це інвестиція у правду та зміни через журналістику. Щоб ми могли створювати ще більше репортажів, аналітики, пояснювальних матеріалів. 

А для вас — це також нові можливості:

  • коментування матеріалів на сайті,
  • ексклюзивна розсилка,
  • відсутність реклами,
  • ранній доступ до текстів,
  • і навіть участь у закритих івентах з командою МикВісті.

Ви можете обрати свій рівень підтримки:

Читач (₴100/міс), Інсайдер (₴250/міс), Партнер (₴500/міс) — або зробити одноразовий внесок.

Усі кошти надходять на рахунок ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і використовуються для створення якісного контенту.

Приєднатися можна тут

Ми знаємо, що разом з вами можемо більше.

Ми — це МикВісті. А тепер і Клуб МикВісті 

Стань частиною клубу МикВісті — підтримай якісну журналістику, якій довіряють, фото МикВістіСтань частиною клубу МикВісті — підтримай якісну журналістику, якій довіряють

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1 година тому
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На Миколаївщині закрили 32 справи по порушеннях прав журналістів
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Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 10 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
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