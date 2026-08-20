Після фільму МикВісті жителі затопленої Афанасіївки отримали доступ до питної води

Підтоплене село Афанасіївка на Миколаївщині, 10 червня 2023 року. Фото: ДСНС

Після 3 років після затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС в селі Афанасіївка Снігурівської громади встановили пункт очищення води, де місцеві мешканці можуть безкоштовно набирати питну воду. Допомогу організували донори після фільму журналістки та режисерки Лесі Бакалець «Вода буде завтра».

Про це «МикВісті» розповів староста Афанасіївського старостинського округу Василь Хоменко.

Пункт очищення води вдалося облаштувати за допомогою американської організації United Help Ukraine. Організацію знайшла режисерка документального фільму, який був знятий влітку 2024 року для онлайн-медіа «МикВісті.

Необхідні комунікації облаштувало комунальне підприємство громади. Донори допомогли також з проведенням електрики.

Централізованого водопостачання в селі немає ще з 2005 року. Старі металеві водопровідні труби зруйнувалися, а після асфальтування доріг відновлювати мережу стало фактично неможливо, пояснив Василь Хоменко.

До затоплення мешканці користувалися власними колодязями та свердловинами, а також п’ятьма громадськими колодязями. За словами старости, воду з них регулярно перевіряли, і вона відповідала нормам. Однак після підриву Каховської ГЕС та затоплення ситуація змінилася.

Реклама

— Принесло все, що було на шляху води. І це все пішло в підземні води, — розповів Василь Хоменко.

Після катастрофи місцева вода перестала відповідати нормам питної. Ці показники не змінились і досі.

Через це після затоплення питну воду мешканцям регулярно підвозили. Спочатку допомагав Червоний Хрест, згодом — інші організації та підприємства.

Тепер у селі встановлено точку видачі, де мешканці Афанасіївки можуть безкоштовно набирати очищену воду.

— Вона знайшла цю організацію, щоб всі ці роботи виконали. Ми дуже вдячні, — додав староста.

Після руйнування Каховської ГЕС 6 червня 2023 року вода пішла вниз по Дніпру та його притоках, зокрема по Інгульцю. Афанасіївка опинилася фактично на острові: село з усіх боків було оточене водою, були пошкоджені дороги й мости. У самому селі підтопило 75 із 168 будинків. Через підтоплення були затоплені місцеві колодязі та свердловини, які використовувалися мешканцями як джерела води. Після відходу води їх промивали та дезінфікували, однак люди побоювалися використовувати воду для пиття через можливе забруднення.

Підрив ГЕС у Каховці та затоплення Снігурівської громади

На світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

На Снігурівщині село Афанасіївка було повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів. В межах Снігурівської громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.

У листопаді 2023 року стало відомо, що більше 20 мільйонів гривень нараховано жителям Снігурівської громади в якості компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення.

Згодом тодішній голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що до кінця 2024 року частина жителів Миколаївської області, які втратили житло внаслідок підриву Каховської ГЕС, отримають компенсації від уряду на покупку нового житла.

Однак і через рік жителям зруйнованих підривом Каховської ГЕС будинків у селі Афанасіївка у Снігурівській громаді так і не виплатили компенсації за втрату майна.