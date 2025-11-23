«Дуже інтенсивно опадає листя», — КП «Парки» розказали, навіщо їм ще один кредит у ₴45 млн на машини для прибирання вулиць Миколаєва

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» просить взяти ще один кредит, щоб купити додаткові чотири машини для прибирання міських вулиць.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради 20 листопада, пишуть «МикВісті».

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов повідомив, що цей проєкт рішення аналогічний тому, який підприємство придбало за кредитні кошти чотири спецмашини.

«Миколаївські парки» планують взяти кредит у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Загальна сума кредиту складає 45,1 мільйона гривень, але Миколаїв повинен буде сплатили 27 мільйонів гривень, додав Ігор Надатов.

— Ще у нас є можливість зекономити 40% вартості цих багатофункціональних машин. Завдяки підтримці Данії корпорація IFO надає можливість отримати 40% за рахунок гранту на техніку данського виробництва. Тому надаючи згоду на укладення договору на 45 мільйонів гривень, фактично сума, яку ми заплатимо, становитиме 27 мільйонів гривень. Термін кредиту до 3 років, – пояснив Ігор Набатов.

Директор «Миколаївських парків» Дмитро Чучмай сказав, що одна така машина виконує обсяг робіт, який може зробити приблизно 25 працівників.

— З січня цього року у нас по місту вже працюють чотири такі машини. Я зараз буду говорити тільки про підмітання. Один працівник за 8-годинну зміну підмітає площу 3760 квадратних метрів площі, а одна машина — 96000 метрів квадратних. Для того, щоб підмістити площу в 96000 квадратних метрів необхідно залучити 25,5 співробітників. Загальна сума витрат на місяць на 25,5 працівників 440 тисяч 743 гривні 60 копійок, а на роботу однієї машини, яка виконує ту саму роботу, — 263 тисячі 417 гривень. Економічний ефект від роботи однієї машини за місяць 177 тисяч 326 гривень 60 копійок. Термін окупності однієї машини 29 місяців, — сказав Дмитро Чучмай.

Він додав, що для підмітання площі всього Миколаєва їм потрібні 8 таких машин.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «МикВісті»

Однак депутати не підтримали ідею взяти ще один кредит на додаткову техніку для прибирання міських вулиць.

— У формулюванні я бачу, що «фонд може підтримати угоду». Тобто виходить так, що може і не підтримати. Мені здається, ми багато кредитів набираємо за нашу каденцію, тим паче на КП «Парки», куди і так багато коштів витрачається, — сказав Олександр Ковтун, депутат міської ради, який був обраний від партії «Шарія», а зараз увійшов до новоствореного міжфракційного об’єднання «Санація».

Дмитро Чучмай відповів, що «це вирішене питання» і данські партнери нададуть цю допомогу у разі, якщо проєкт рішення ухвалять на сесії міської ради.

— У них є одна умова: ця техніка повинна бути вироблена саме в Данії. А метал на ці машини закуповують в Україні на металургійних підприємствах, — додав директор КП.

Депутат міської ради Ірина Бойченко, яка була обрана від партії «Опозиційна платформа — «За життя», зазначила, що протягом жовтня вона щодня проїжджала ріг вулиці Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та вулиці Соборної й звернула увагу, що її не прибирають від листя.

— Протягом тижня вулиця жодного разу не була прибрана. Я була там і вранці, і ввечері. Тобто за тиждень центр міста зовсім не прибирався, — сказала Ірина Бойченко.

Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото «МикВісті»

Дмитро Чучмай відповів, що чотири одиниці спецтехніки, на закупівлю яких місто взяло 43 мільйони гривень кредиту, не можуть охопити площу усього Миколаєва. Він пообіцяв, що ця проблема зникне, якщо підприємству придбають ще чотири машини для прибирання за кредитні кошти.

— Там дуже інтенсивно опадає листя, і як я вже казав, ці чотири машинки не можуть прибирати одночасно все місто. Вже зараз ми відмовилися від послуг підрядників. Зараз жодної підрядної організації на підприємстві немає, все місто обслуговується силами КП. Тому, може, десь «ручниками» ми й не доходимо. Тому ми просимо підтримати цю ініціативу і купити ще 4 комунальні машини, щоб механізувати ручну працю, — сказав Дмитро Чучмай.

Після цього депутат міської ради від партії «Пропозиція», голова комісії Дмитро Іванов додав: «На розі цих вулиць ростуть одні платани, які ми ніяк не підріжемо по-європейськи. Вони величезної висоти і мають дуже багато листів. Ми кажемо за те, що у них не вистачає на це прибирання машин. Треба докупити ось ці 4 машини».

— Саме так, — додав Дмитро Чучмай.

Дмитро Іванов озвучив, що вже ставитиме питання кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків» на голосування.

— Прошу підтримати, щоб місто було чисте. Хочу вам пригадати, скільки раніше було скандалів з приводу прибирання різними підрядниками. Сьогодні ми від них відмовились. Самі все це робимо. І скільки ми заощадили коштів, — ствердно сказав Дмитро Іванов.

Дмитро Чучмай та Дмитро Іванов на засіданні комісії, скриншот з трансляції на YouTube-каналі міської ради

Така позиція викликала обурення депутата міської ради Євгена Прудника, який був обраний від партії «Опозиційна платформа — «За життя».

— І що ж ми заощадили? Поясніть мені! Що ми заощадили?, — запитав він. — Заощадили!, — відповів Дмитро Іванов. — Ми платимо комунальному підприємству за роботу і ще утримуємо його. А якби це виконували приватні фірми, то ми б платили тільки за роботу, — додав Євген Прудник. — Я вибачаюсь, що це значить?, — запитав Дмитро Чучмай. — Ви проти, щоб у нашому місті було чисто?, — додав Дмитро Іванов. — Я за те, щоб у місті було чисто, але за те, щоб це нам коштувало дешевше, — пояснив депутат. — А воно і коштує дешевше, — додав Дмитро Чучмай.

У результаті голосування члени комісії з питань житлово-комунального господарства не підтримали цього проєкту рішення: 4 депутатів «за», 1 — «проти», 1 — утримався.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

Загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».