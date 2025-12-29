 Падіння гілок стало частішим: КП «Парки» передбачили на компенсацію ₴1,3 млн

  • понеділок

    29 грудня, 2025

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

КП «Парки» заклало у своєму бюджеті ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини в Миколаєві

КП «Парки» заклало у ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини. Фото: архів «МикВісті»КП «Парки» заклало у ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини. Фото: архів «МикВісті»

У проєкті бюджету на 2026 рік для КП «Миколаївські парки» передбачили 1,3 мільйона гривень на непередбачені витрати та виконання судових рішень через падіння гілок і пошкодження транспортних засобів.

Про це йшла мова на засіданні планово-бюджетної комісії міськради, 26 грудня, пишуть «МикВісті».

У 2025 році на подібні випадки підприємство витратило лише 100 тисяч гривень. Однак за рік сталося сім таких інцидентів, тому на наступний рік цифру значно збільшили.

Реклама

— Йдеться про компенсації у випадках падіння гілок і пошкодження транспортних засобів. На ці потреби ми плануємо 1,3 мільйона гривень. Для порівняння: у 2025 році на це було передбачено 100 тисяч гривень, однак уже маємо сім таких випадків, тож суму збільшили, — сказав директор КП «Парки» Дмитро Чучмай.

Ця стаття бюджету є частиною загальної потреби підприємства на 2026 рік у 164 мільйони 325 тисяч гривень, яка включає зарплати, комунальні послуги, обслуговування парків, скверів та зупинок міста.

Як відомо, що в грудні 2025 року Миколаєві на Соборній на людей впала гілка. Інцидент зафіксували камери спостереження.

Нагадаємо, що виконком Миколаївської міської ради ухвалив новий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень у місті. Тепер мешканці мають звертатися безпосередньо до КП «Миколаївські парки» із заявами про знесення дерев.

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

Єрмолаєв звинуватив КП «Миколаївські Парки» у купівлі техніки в кредит за завищеними цінами
В ДЖКГ підтвердили, що виділяють в бюджеті ₴15,8 млн на зарплати «Паркам», хоча Чучмай казав, що у них все добре
КП «Парки» хоче найняти ще 43 людини, щоб прибирати Миколаїв — просить з бюджету ₴164 млн
Реклама
Читайте також:
новини
Для юних тенісистів у Миколаєві провели святкове тренування до Нового року

Даріна Мельничук
новини
Суддя Подзігун оголосила перерву у справі про кейтеринг «Проссекко 8»: прокуратура невчасно подала документи

Аліса Мелік-Адамян
новини
З 1 січня у Миколаєві тариф на тепло для населення покриватиме 40% собівартості — додаткові витрати міста складуть ₴96 млн

Анна Гакман
новини
У Миколаєві на державній «Зорі-Машпроект» виплатили зарплату після двомісячної затримки

Анна Гакман
новини
Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

КП «Парки» хоче найняти ще 43 людини, щоб прибирати Миколаїв — просить з бюджету ₴164 млн
В ДЖКГ підтвердили, що виділяють в бюджеті ₴15,8 млн на зарплати «Паркам», хоча Чучмай казав, що у них все добре
Єрмолаєв звинуватив КП «Миколаївські Парки» у купівлі техніки в кредит за завищеними цінами

ІНФОГРАФІКА

Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

6 годин тому

На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Головне сьогодні