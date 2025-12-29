КП «Парки» заклало у своєму бюджеті ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини в Миколаєві

КП «Парки» заклало у ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини. Фото: архів «МикВісті»

У проєкті бюджету на 2026 рік для КП «Миколаївські парки» передбачили 1,3 мільйона гривень на непередбачені витрати та виконання судових рішень через падіння гілок і пошкодження транспортних засобів.

Про це йшла мова на засіданні планово-бюджетної комісії міськради, 26 грудня, пишуть «МикВісті».

У 2025 році на подібні випадки підприємство витратило лише 100 тисяч гривень. Однак за рік сталося сім таких інцидентів, тому на наступний рік цифру значно збільшили.

Реклама

— Йдеться про компенсації у випадках падіння гілок і пошкодження транспортних засобів. На ці потреби ми плануємо 1,3 мільйона гривень. Для порівняння: у 2025 році на це було передбачено 100 тисяч гривень, однак уже маємо сім таких випадків, тож суму збільшили, — сказав директор КП «Парки» Дмитро Чучмай.

Ця стаття бюджету є частиною загальної потреби підприємства на 2026 рік у 164 мільйони 325 тисяч гривень, яка включає зарплати, комунальні послуги, обслуговування парків, скверів та зупинок міста.

Як відомо, що в грудні 2025 року Миколаєві на Соборній на людей впала гілка. Інцидент зафіксували камери спостереження.

Нагадаємо, що виконком Миколаївської міської ради ухвалив новий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень у місті. Тепер мешканці мають звертатися безпосередньо до КП «Миколаївські парки» із заявами про знесення дерев.