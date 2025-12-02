  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 7.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві біля закладу «Кіно» на людей впала гілка

У Миколаєві біля закладу «Кіно» на людей упала гілка дерева. Інцидент зафіксували камери спостереження.

Відео з камер спостереження «МикВісті» надав власник закладу Миколай Поточняк.

Миколай Поточняк уточнив, що камери двічі зафіксували падіння гілок: вперше влітку, а нещодавно стався ще один інцидент.

Нагадаємо, нещодавно у Південноукраїнську місцевий житель самовільно обрізав п’ять гілок ялинки. Тепер йому доведеться заплатити штраф і компенсацію за шкоду природі. Чоловік обрізав бокові гілки дерева на висоту близько трьох метрів. За це інспектори склали адміністративний протокол і наклали штраф у 510 гривень.

Окрім цього, згідно з офіційними таксами для обчислення шкоди зеленим насадженням, порушник має сплатити ще 2275 гривень відшкодування.

Останні новини про: Миколаїв

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
Знайшов у лісосмузі гранатомет та сховав до гаражу: у Миколаєві чоловіку загрожує до 7 років тюрми
В Агенції розвитку Миколаєва запрацювала Наглядова рада зовнішніх експертів
Реклама

Читайте також:

новини

Зараз це не на часі, — Сєнкевич прокоментував майбутнє зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА

Анна Гакман
новини

Мешканці гуртожитку в Миколаєві досі без опалення: у кімнатах 13–14°C, а на вікнах з’явилась пліснява

Анна Гакман
новини

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

Альона Коханчук
новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Юлія Бойченко
новини

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

В Агенції розвитку Миколаєва запрацювала Наглядова рада зовнішніх експертів
Знайшов у лісосмузі гранатомет та сховав до гаражу: у Миколаєві чоловіку загрожує до 7 років тюрми
Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

В «Миколаївоблтеплоенерго» будуть «серйозні труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

2 години тому

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Головне сьогодні