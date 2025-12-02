У Миколаєві біля закладу «Кіно» на людей впала гілка
18:48, 02 грудня, 2025
У Миколаєві біля закладу «Кіно» на людей упала гілка дерева. Інцидент зафіксували камери спостереження.
Відео з камер спостереження «МикВісті» надав власник закладу Миколай Поточняк.
Миколай Поточняк уточнив, що камери двічі зафіксували падіння гілок: вперше влітку, а нещодавно стався ще один інцидент.
Нагадаємо, нещодавно у Південноукраїнську місцевий житель самовільно обрізав п’ять гілок ялинки. Тепер йому доведеться заплатити штраф і компенсацію за шкоду природі. Чоловік обрізав бокові гілки дерева на висоту близько трьох метрів. За це інспектори склали адміністративний протокол і наклали штраф у 510 гривень.
Окрім цього, згідно з офіційними таксами для обчислення шкоди зеленим насадженням, порушник має сплатити ще 2275 гривень відшкодування.
