У Миколаєві біля закладу «Кіно» на людей впала гілка

У Миколаєві біля закладу «Кіно» на людей упала гілка дерева. Інцидент зафіксували камери спостереження.

Відео з камер спостереження «МикВісті» надав власник закладу Миколай Поточняк.

Миколай Поточняк уточнив, що камери двічі зафіксували падіння гілок: вперше влітку, а нещодавно стався ще один інцидент.

Нагадаємо, нещодавно у Південноукраїнську місцевий житель самовільно обрізав п’ять гілок ялинки. Тепер йому доведеться заплатити штраф і компенсацію за шкоду природі. Чоловік обрізав бокові гілки дерева на висоту близько трьох метрів. За це інспектори склали адміністративний протокол і наклали штраф у 510 гривень.

Окрім цього, згідно з офіційними таксами для обчислення шкоди зеленим насадженням, порушник має сплатити ще 2275 гривень відшкодування.