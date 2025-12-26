Херсонська ОВА купила у миколаївської підприємниці 25 браслетів з гербом області

 Херсонська ОВА купила 25 браслетів з гербом області у підприємниці з Миколаєва

Херсонська ОВА купила 25 браслетів з гербом області у підприємниці з Миколаєва. Фото: Херсонська ОВАХерсонська ОВА купила 25 браслетів з гербом області у підприємниці з Миколаєва. Фото: Херсонська ОВА

Департамент гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації придбав 25 браслетів із зображенням герба області на загальну суму 13 тисяч гривень.

Відповідний договір оприлюдили в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з документом, вартість одного браслета становить 520 гривень. Поставки мають відбутися у період з 24 грудня по 31 грудня 2025 року. Постачальницею браслетів із гербом стала миколаївська підприємиця Вікторія Лапшина.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що через російські обстріли на відновлення об’єктів «Херсонобленерго» необхідно понад 313 мільйонів гривень.

