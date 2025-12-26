Херсонська ОВА купила у миколаївської підприємниці 25 браслетів з гербом області

Херсонська ОВА купила 25 браслетів з гербом області у підприємниці з Миколаєва. Фото: Херсонська ОВА

Департамент гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації придбав 25 браслетів із зображенням герба області на загальну суму 13 тисяч гривень.

Відповідний договір оприлюдили в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з документом, вартість одного браслета становить 520 гривень. Поставки мають відбутися у період з 24 грудня по 31 грудня 2025 року. Постачальницею браслетів із гербом стала миколаївська підприємиця Вікторія Лапшина.

