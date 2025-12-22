Через російські обстріли на відновлення об'єктів «Херсонобленерго» потрібно понад ₴313 млн
13:01, 22 грудня, 2025
-
Ключові підстанції та повітряні лінії АТ «Херсонобленерго» зазнали значних руйнувань унаслідок російських обстрілів. Для відновлення пошкоджених енергооб’єктів необхідно щонайменше 313,5 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба товариства у зверненні до міжнародних партнерів.
Найбільш критичних пошкоджень зазнали ключові підстанції регіону: «Посад-Покровська», «Трифонівська» та «Олександрівська». До російських ударів вони забезпечували електроенергією 77 населених пунктів, де проживає понад 35,5 тисячі споживачів. Наразі на відновлення цих підстанцій потрібно щонайменше 293 млн гривень.
Окрім цього, ще 25,3 мільйонів гривень необхідні для відновлення електричних ліній, зруйнованих під час атак.
Нагадаємо, раніше в Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, коли може відновити роботу ТЕЦ, яка призупинила свою роботу через російські обстріли.
