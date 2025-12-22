Через російські обстріли на відновлення об'єктів «Херсонобленерго» потрібно понад ₴313 млн

Зруйнована електропідстанція «Нікольська». Фото: «Херсонобленерго»

Ключові підстанції та повітряні лінії АТ «Херсонобленерго» зазнали значних руйнувань унаслідок російських обстрілів. Для відновлення пошкоджених енергооб’єктів необхідно щонайменше 313,5 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба товариства у зверненні до міжнародних партнерів.

Найбільш критичних пошкоджень зазнали ключові підстанції регіону: «Посад-Покровська», «Трифонівська» та «Олександрівська». До російських ударів вони забезпечували електроенергією 77 населених пунктів, де проживає понад 35,5 тисячі споживачів. Наразі на відновлення цих підстанцій потрібно щонайменше 293 млн гривень.

Підстанція «Олександрівська». Фото: «Херсонобленерго»

Підстанція «Бериславська». Фото: «Херсонобленерго»

Окрім цього, ще 25,3 мільйонів гривень необхідні для відновлення електричних ліній, зруйнованих під час атак.

Зруйновані електромережі. Фото: «Херсонобленерго»

