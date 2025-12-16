 У Херсонській МВА пояснили, коли може запрацювати ТЕЦ

  • вівторок

    16 грудня, 2025

  • 4.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 4.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атаки дронів зривають ремонт: у Херсонській МВА пояснили, коли може запрацювати ТЕЦ

Місто Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковМісто Херсон. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Відновлення Херсонської теплоелектроцентралі наразі залишається неможливим через постійні атаки російських дронів. Навіть за найоптимістичніших умов ремонтні роботи будуть тривати від 7 до 10 днів, однак приступити до них поки що не вдається.

Про це в ефірі медіа «Вгору» повідомив заступник керівника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький.

— Для поновлення технологічного обладнання Херсонської ТЕЦ є оптимістичний сценарій, коли на ремонт, заміну пошкоджених вузлів і апаратури потрібно від 7 до 10 робочих днів, а є песимістичний сценарій. Наразі стати до виконання цих робіт неможливо, — зазначив він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За словами Михайла Линецького, ситуація на інших об’єктах критичної інфраструктури різниться залежно від району міста та погодних умов.

— В туманну дощову погоду трохи легше працювати, але недостатньо і фахівців відповідної кваліфікації. Виходити на роботу від під відкритим небом вкрай складно. Потрібна підтримка і супровід з боку сил оборони, моніторинг повітряного простору, — пояснив посадовець.

Нагадаємо, що 3 грудня, російські війська обстрілювали Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.

Крім цього, тиждень тому у ОВА зазначили, що неможливо спрогнозувати, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ, район станції постійно перебуває під російськими обстрілами.

Згодом, після зупинки роботи міської Херсонської ТЕЦ через російські обстріли місцева влада почала роздавати мешканцям обігрівачі.

Останні новини про: Війна в Україні

У разі сильних морозів в Україні посилять графіки відключення світла, — енергетичний експерт УІМ
У Росії заявили про готовність до миру, але без поступок щодо територій та військ НАТО в Україні
Через війну на правобережжі Херсонщини пошкоджено близько 38 тисяч об’єктів
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві на державній «Зорі»-«Машпроект» другий місяць не платять зарплату

Анна Гакман
новини

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

Катерина Середа
новини

Сєнкевич передумав віддавати архітектору охорону культурної спадщини: створять окремий підрозділ

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині через ґрунтові води будівництво укриття у гімназії здорожчало на ₴87 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Через війну на правобережжі Херсонщини пошкоджено близько 38 тисяч об’єктів
У Росії заявили про готовність до миру, але без поступок щодо територій та військ НАТО в Україні
У разі сильних морозів в Україні посилять графіки відключення світла, — енергетичний експерт УІМ

ГРОШІ

У Миколаєві на «Зорі» другий місяць не платять зарплати

СУСПІЛЬСТВО

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

2 години тому

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

Ірина Олехнович

Головне сьогодні