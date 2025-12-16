Атаки дронів зривають ремонт: у Херсонській МВА пояснили, коли може запрацювати ТЕЦ

Місто Херсон. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Відновлення Херсонської теплоелектроцентралі наразі залишається неможливим через постійні атаки російських дронів. Навіть за найоптимістичніших умов ремонтні роботи будуть тривати від 7 до 10 днів, однак приступити до них поки що не вдається.

Про це в ефірі медіа «Вгору» повідомив заступник керівника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький.

— Для поновлення технологічного обладнання Херсонської ТЕЦ є оптимістичний сценарій, коли на ремонт, заміну пошкоджених вузлів і апаратури потрібно від 7 до 10 робочих днів, а є песимістичний сценарій. Наразі стати до виконання цих робіт неможливо, — зазначив він.

За словами Михайла Линецького, ситуація на інших об’єктах критичної інфраструктури різниться залежно від району міста та погодних умов.

— В туманну дощову погоду трохи легше працювати, але недостатньо і фахівців відповідної кваліфікації. Виходити на роботу від під відкритим небом вкрай складно. Потрібна підтримка і супровід з боку сил оборони, моніторинг повітряного простору, — пояснив посадовець.

Нагадаємо, що 3 грудня, російські війська обстрілювали Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.

Крім цього, тиждень тому у ОВА зазначили, що неможливо спрогнозувати, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ, район станції постійно перебуває під російськими обстрілами.

Згодом, після зупинки роботи міської Херсонської ТЕЦ через російські обстріли місцева влада почала роздавати мешканцям обігрівачі.